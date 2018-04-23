Международный форум против антисемитизма и ксенофобии пройдет в Москве

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Эксперты из десятков стран мира приедут в Москву на международную конференцию по противодействию антисемитизму, расизму и ксенофобии под названием "Защитим будущее", которая пройдет в столице России 28-30 октября, сообщил РИА Новости президент организующего форум Российского еврейского конгресса (РЕК) Юрий Каннер.

"Для противодействия антисемитизму мы начали подготовку большой конференции, которая пройдет в Москве и объединит ученых со всего мира. Представители 30 государств выразили желание приехать", — сказал Каннер.

Одна из главных задач форума, по его словам, – выработать механизмы противодействия не только антисемитизму, но и ксенофобии и расизму, чтобы эти механизмы можно было применять в разных странах. При этом на сайте конференции, который уже запущен в интернете, подчеркивается стремление "опираться на объективный научный подход", для чего привлекаются "ведущие мировые эксперты". В частности, исследование для РЕК делает "Левада-центр".

"Знать правду важно не только нам. Отношение к евреям, уровень антисемитизма – самой древней и устойчивой ксенофобии – важный показатель здоровья всего общества. Как сказал как-то с трибуны Европарламента раввин, лорд Джонатан Сакс: "Ненависть, которая начинается с евреев, никогда на евреях не заканчивается", — отметил Каннер.

Международный форум РЕК против антисемитизма будет уже вторым. Первая подобная конференция, в ноябре 2016 года, собрала более 300 специалистов из 14 стран, в том числе Западной Европы, а также из Израиля и США. Ее участники приняли декларацию, в которой точно определили понятие "антисемитизм", и направили этот документ в МИД России для уточнения позиции в ОБСЕ. Грядущую конференцию в столице России планируется провести при поддержке правительства Москвы, Всемирного еврейского конгресса, Евро-Азиатского еврейского конгресса и других организаций.

Каннер также рассказал РИА Новости, что сейчас РЕК активно приводит в порядок захоронения жертв Холокоста. "Это большой проект, которым мы занимаемся в последнее время уже всей страной — приведение в порядок захоронений жертв Холокоста. Надо отметить, что нам активно помогают региональные власти России, от Смоленской до Ленинградской области, в Брянской, в Ставропольской областях. К нам присоединяются и цыгане, потому что есть общие захоронения", — уточнил Каннер.