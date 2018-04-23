Вселенский патриархат рассмотрел запрос Порошенко об отдельной церкви‍

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. В Константинопольском патриархате рассмотрели просьбу президента Украины Петра Порошенко об отдельной церкви и заявили, что изучат этот запрос вместе с другими православными церквями.
"Вселенский патриархат, по божественным и священным канонам и многовековому церковному порядку и традиции, с учетом мировой православной церкви и ответственности за всеправославное единство, святого крещения в Константинополе православного украинского народа, подробно рассмотрел вопрос о церковной ситуации на Украине, как это было и на предыдущих синодах, принял запрос о предоставлении автокефалии от части священнослужителей и политических деятелей, представляющих несколько миллионов православных украинцев", — сообщается в пресс-службе патриархии.
Также в Константинопольском патриархате уточнили, что обсуждение вопроса о предоставлении УПЦ автокефалии состоялось 19 и 20 апреля.
"(Вселенский патриархат. — Прим. ред.) решил по этому запросу быть в тесном общении с другими сестринскими православными церквами для их информирования и координации", — значится в тексте.
Просьба об автокефалии
Девятого апреля президент Украины Петр Порошенко во время посещения Фанара обратился к вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой сделать Украинскую православную церковь Киевского патриархата автономной или автокефальной, что могло бы позволить создать на Украине единую поместную православную церковь. Семнадцатого апреля, украинский лидер вновь обратился к Варфоломею I с этой же просьбой.
Незадолго до обращения Порошенко с просьбой, третьего апреля, президент России Владимир Путин и константинопольский патриарх провели телефонную беседу, в которой российский лидер выразил священнослужителю признательность за постоянно оказываемую поддержку единству православного мира. В свою очередь Варфоломей I пообещал, что "Вселенский патриархат будет и впредь выполнять свою координирующую роль в пользу общеправославного единства".
Тем не менее, в воскресенье украинский президент заявил, что Константинопольский патриархат якобы приступает к проведению процедур, необходимых для предоставления автокефалии Украинской православной церкви.