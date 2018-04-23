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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Вселенский патриархат рассмотрел запрос Порошенко об отдельной церкви‍

03:0223.04.2018
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© РИА НовостиЦерковь. Киев, Украина. Архивное фотоЦерковь. Киев, Украина. Архивное фото
© РИА Новости

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. В Константинопольском патриархате рассмотрели просьбу президента Украины Петра Порошенко об отдельной церкви и заявили, что изучат этот запрос вместе с другими православными церквями.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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При этом, как сообщил РИА Новости близкий к Вселенскому патриархату источник, Украина не получит автокефалии, поскольку вопрос будет обсуждаться с участием Русской церкви, а для принятия решения необходимо единогласие.

"Вселенский патриархат, по божественным и священным канонам и многовековому церковному порядку и традиции, с учетом мировой православной церкви и ответственности за всеправославное единство, святого крещения в Константинополе православного украинского народа, подробно рассмотрел вопрос о церковной ситуации на Украине, как это было и на предыдущих синодах, принял запрос о предоставлении автокефалии от части священнослужителей и политических деятелей, представляющих несколько миллионов православных украинцев", — сообщается в пресс-службе патриархии.

Также в Константинопольском патриархате уточнили, что обсуждение вопроса о предоставлении УПЦ автокефалии состоялось 19 и 20 апреля.

"(Вселенский патриархат. — Прим. ред.) решил по этому запросу быть в тесном общении с другими сестринскими православными церквами для их информирования и координации", — значится в тексте.

Просьба об автокефалии

Девятого апреля президент Украины Петр Порошенко во время посещения Фанара обратился к вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой сделать Украинскую православную церковь Киевского патриархата автономной или автокефальной, что могло бы позволить создать на Украине единую поместную православную церковь. Семнадцатого апреля, украинский лидер вновь обратился к Варфоломею I с этой же просьбой.

Лидер движения Украинский выбор Виктор Медведчук
© РИА Новости / Виктор Толочко
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До этого в 2016 году до Всеправославного собора на Крите украинские депутаты просили рассмотреть их обращение, но его отказались включать в повестку дня.

Незадолго до обращения Порошенко с просьбой, третьего апреля, президент России Владимир Путин и константинопольский патриарх провели телефонную беседу, в которой российский лидер выразил священнослужителю признательность за постоянно оказываемую поддержку единству православного мира. В свою очередь Варфоломей I пообещал, что "Вселенский патриархат будет и впредь выполнять свою координирующую роль в пользу общеправославного единства".

Президент Украины Петр Порошенко в греко-католической церкви Петра и Павла в Мельбурне, Австралия
© AFP 2018 / Mal Fairclough, pool
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Ряд экспертов уверены, что патриарх Варфоломей I стремится сохранить единство всей Православной церкви и не станет делать что-либо опасное для единства православия, тем более после таких заявлений Путину. Односторонние действия без согласия Москвы (паства Русской церкви — самая многочисленная среди православных церквей, около половины всех православных планеты) означали бы схизму, считают специалисты.

Тем не менее, в воскресенье украинский президент заявил, что Константинопольский патриархат якобы приступает к проведению процедур, необходимых для предоставления автокефалии Украинской православной церкви.

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