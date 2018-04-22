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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Источник рассказал, почему Украинской церкви не дадут автокефалии

21:5122.04.2018
(обновлено: 22:04 22.04.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкКрестный ход Украинской православной церкви в КиевеКрестный ход Украинской православной церкви в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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АФИНЫ, 22 апр — РИА Новости, Геннадий Мельник. Константинопольский патриархат сообщил, что вместе с другими православными церквами изучит запрос "церковных и политических деятелей" Украины о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Близкий ко Вселенскому патриархату источник сообщил РИА Новости, что поскольку вопрос будет обсуждаться с участием Русской церкви, а решение требует единогласия церквей, автокефалии Украина не получит.

Крестный ход Украинской православной церкви в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Порошенко сообщил о начале подготовки к предоставлению автокефалии УПЦ‍

Президент Украины Петр Порошенко ранее в воскресенье заявил, что Константинопольский патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви.

"Вселенский патриархат, по божественным и священным канонам и многовековому церковному порядку и традиции, с учетом мировой православной церкви и ответственности за всеправославное единство, святого крещения в Константинополе православного украинского народа, подробно рассмотрел вопрос о церковной ситуации на Украине, как это было и на предыдущих синодах, принял запрос о предоставлении автокефалии от части священнослужителей и политических деятелей, представляющих несколько миллионов православных украинцев", — говорится в сообщении пресс-службы патриархии.

"(Вселенский патриархат) решил по этому запросу быть в тесном общении с другими сестринскими православными церквами для их информирования и координации", — значится в тексте.

Константинопольский патриархат добавил, что его синод обсудил этот вопрос 19 и 20 апреля.

Константинополь посоветуется с Москвой

Как пояснил РИА Новости источник, близкий к Фанару, это означает, что Константинопольский патриархат поговорит со всеми другими церквами и соберет внеочередной синод с участием всех православных церквей, который, однако, не предоставит автокефалию Украинской православной церкви — поскольку требует единогласного решения.

Акция прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата у здания Верховной рады в Киеве. 18 мая 2017
© РИА Новости / Григорий Костин
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Константинополь обсудит запрос об автокефалии УПЦ с другими церквями

"У Константинопольского патриарха есть обязательства перед Русской православной церковью", — сказал собеседник.

"Сообщение Константинопольского патриархата означает, что будет созван внеочередной синод всех православных церквей. Это значит, что будет и Русская православная церковь, и другие славянские церкви, и все другие церкви и патриархии. В Фанаре соберутся 14 православных церквей с тем, чтобы обсудить запрос. Но они не примут решения о предоставлении автокефалии", — сказал собеседник агентства.

По его словам, раньше автокефалии получили многие церквы — и Болгарская, и Румынская, и Русская православная церковь несколько веков назад.

"Все они получали автокефалию от самого Константинопольского патриархата, по священным правилам и канонам он не спрашивал ни у кого (эти церкви входили в состав Константинопольского патриархата). Но в данном случае (с УПЦ) патриарх не хочет столкновений с Москвой. Он созовет внеочередной синод с участием всех представителей всех 14 церквей, и там будет все решаться", — сказал собеседник агентства.

"Понятно, что, поскольку на синоде будут и патриарх Кирилл, и другие дружески расположенные к Москве церкви, какого-либо решения о приемлемости предоставления автокефалии Украинской церкви не может быть. Поскольку там будет Москва", — сказал собеседник агентства.

Обращения Порошенко

Порошенко по время посещения Фанара 9 апреля обратился к Вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой о предоставлении автономии или автокефалии Украинской православной церкви Киевского патриархата, что, по мнению главы государства, позволит создать в стране единую поместную православную церковь. 17 апреля Порошенко вновь направил патриарху Варфоломею I обращение с подобной просьбой, документ поддержали Верховная рада Украины и иерархи Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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В УПЦ МП раскритиковали Порошенко за призыв создать независимую церковь

Перед Всеправославным собором 2016 года на Крите украинские депутаты просили рассмотреть их обращение, но собор отказался включать вопрос в повестку дня.

Очередное обращение Порошенко появилось всего через несколько дней после телефонной беседы президента России Владимира Путина и константинопольского патриарха. Путин в этом разговоре 3 апреля выразил патриарху особую признательность за постоянно оказываемую поддержку единству православного мира. Патриарх Варфоломей I сказал, что "Вселенский патриархат будет и впредь выполнять свою координирующую роль в пользу общеправославного единства".

По мнению специалистов по церковным отношениям, патриарх Варфоломей I стремится сохранить единство всей Православной церкви и не сделает чего-то, что поставит под угрозу единство православия, тем более после таких заявлений российскому президенту. Односторонние действия без согласия Москвы (паства Русской церкви — самая многочисленная среди православных церквей, около половины всех православных планеты) означали бы схизму, считают эксперты.

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Религия и мировоззрение
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Vasiliy Vasechkin II
Петя сказал что дадут, значит дадут…
21:59
22.04.2018
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