КИЕВ, 22 апр — РИА Новости. Константинопольский патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви, сообщил Петр Порошенко на странице в Facebook.

По его словам, такое решение принял Священный синод, который накануне начал рассматривать обращение от главы государства.

Послание Порошенко константинопольскому патриарху Варфоломею Первому о создании в стране "единой поместной автокефальной церкви" поддержала в четверг Верховная рада.

Источник, близкий к Константинопольскому патриархату, сообщил, что поступивший запрос будет обсуждаться на внеочередном синоде с участием всех 14 православных церквей. При этом, по его мнению, автокефалии Украинской церкви не дадут, поскольку решение требует единогласия, а РПЦ против.

Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП) раскритиковала инициативу властей. Она указала на то, что Украинская православная церковь не обращалась к патриарху Варфоломею с этой просьбой и такие действия являются превышением власти и вмешательством в церковные дела.

Помимо УПЦ МП, самоуправляемой церкви в составе Московского патриархата, на Украине действуют не признанные мировым православием Киевский патриархат (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). Ранее УПЦ МП неоднократно сообщала о случаях притеснения священнослужителей и захватах православных храмов.