РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

В Таллине прошли похороны предстоятеля Эстонской православной церкви

16:5422.04.2018
01052
© Фото : из личного архива митрополита КорнилияМитрополит Таллинский и всея Эстонии Корнилий. Архивное фотоМитрополит Таллинский и всея Эстонии Корнилий. Архивное фото
© Фото : из личного архива митрополита Корнилия

ТАЛЛИН, 22 апр — РИА Новости. Предстоятель Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) митрополит Таллинский и всея Эстонии Корнилий в воскресенье был похоронен на Александро-Невском кладбище в Таллине, выборы нового главы православной церкви пройдут не ранее, чем через 40 дней после кончины Корнилия, передает корреспондент РИА Новости.

Митрополит Корнилий скончался в четверг на 94-м году жизни. Он был возведен в сан митрополита Таллинского и всея Эстонии в ноябре 2000 года. Как сказал журналистам член Синода эстонской православной церкви Сергей Мянник, выборы нового главы церкви пройдут не ранее, чем через 40 дней после кончины Корнилия. По решению экстренно созванного заседания ЭПЦ МП, временно замещать главу Церкви будет епископ Нарвский и Причудский Лазарь.

Прощание с митрополитом состоялось в Таллинском кафедральном соборе святого благоверного великого князя Александра Невского, куда шли православные прихожане Эстонии. Проводить Корнилия в последний путь прибыли и представители духовенства из других стран.

Митрополит Таллинский и всея Эстонии Корнилий. Архивное фото
© Фото : Эстонская Православная Церковь Московского Патриархата
Умер митрополит Таллинский и всея Эстонии Корнилий

Отпевание возглавил прибывший из Москвы митрополит Волоколамский Иларион — второе лицо Русской православной церкви. Также представлены латвийская и финская православные церкви, прибыло духовенство из Печорского монастыря, а также ректор Московской духовной академии архиепископ Верейский Евгений.

Проститься с митрополитом Корнилием пришли послы России, Белоруссии и Греции в Эстонии, которые возложили венки. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд не смогла прибыть на церемонию прощания, поскольку находится с визитом в США, однако венок от имени главы государства доставил в собор офицер президентской канцелярии.

Соболезнования в связи со смертью Корнилия ранее выразили патриарх Московский и всея Руси Кирилл, посольство РФ в Таллине, а также Кальюлайд и премьер-министр Юри Ратас.

Митрополит Корнилий (в миру Вячеслав Якобс) родился 19 июня 1924 года в Таллине, в семье полковника царской армии, после революции оказавшегося в Эстонии.

В 1943 году окончил гимназию и служил псаломщиком в церкви Рождества Богородицы в Таллине. В августе 1945 года был рукоположен во диакона. Назначен настоятелем храма Марии Магдалины в Хаапсалу в феврале 1948 года. В 1951 году заочно закончил Ленинградскую духовную семинарию.

В 1951–1957 годах состоял в клире Вологодской епархии. Двадцать седьмого февраля 1957 года УКГБ Вологодской области был арестован за "антисоветскую агитацию" (хранение книг религиозного содержания, беседы с верующими). В мае 1957 года Вологодским областным судом осужден на десять лет. Заключение отбывал в политических лагерях в Мордовии (Дубравлаг).

По определению Верховного суда 12 сентября 1960 года срок заключения был снижен до пяти лет. По решению Верховного суда Мордовской АССР в сентябре 1960 года освобожден условно-досрочно. Реабилитирован 14 октября 1988 года. В ноябре 1960 года вернулся в Эстонию и был назначен настоятелем храма Иоанна Предтечи в Таллине.

На первом заседании Священного синода под руководством патриарха Московского и всея Руси Алексия II в июле 1990 года был назначен епископом Таллинским, викарием патриарха. В августе 1990 года пострижен в монашество в Успенском Псково-Печерском монастыре с именем Корнилий, в сентябре возведен в сан архимандрита. В 1995 году Корнилий был возведен в сан архиепископа, а в ноябре 2000 года — в сан митрополита Таллинского и всея Эстонии.

Комментировать
Религия и мировоззрение
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена