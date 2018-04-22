ТАЛЛИН, 22 апр — РИА Новости. Предстоятель Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) митрополит Таллинский и всея Эстонии Корнилий в воскресенье был похоронен на Александро-Невском кладбище в Таллине, выборы нового главы православной церкви пройдут не ранее, чем через 40 дней после кончины Корнилия, передает корреспондент РИА Новости.

Митрополит Корнилий скончался в четверг на 94-м году жизни. Он был возведен в сан митрополита Таллинского и всея Эстонии в ноябре 2000 года. Как сказал журналистам член Синода эстонской православной церкви Сергей Мянник, выборы нового главы церкви пройдут не ранее, чем через 40 дней после кончины Корнилия. По решению экстренно созванного заседания ЭПЦ МП, временно замещать главу Церкви будет епископ Нарвский и Причудский Лазарь.

Прощание с митрополитом состоялось в Таллинском кафедральном соборе святого благоверного великого князя Александра Невского, куда шли православные прихожане Эстонии. Проводить Корнилия в последний путь прибыли и представители духовенства из других стран.

Отпевание возглавил прибывший из Москвы митрополит Волоколамский Иларион — второе лицо Русской православной церкви. Также представлены латвийская и финская православные церкви, прибыло духовенство из Печорского монастыря, а также ректор Московской духовной академии архиепископ Верейский Евгений.

Проститься с митрополитом Корнилием пришли послы России, Белоруссии и Греции в Эстонии, которые возложили венки. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд не смогла прибыть на церемонию прощания, поскольку находится с визитом в США, однако венок от имени главы государства доставил в собор офицер президентской канцелярии.

Соболезнования в связи со смертью Корнилия ранее выразили патриарх Московский и всея Руси Кирилл, посольство РФ в Таллине, а также Кальюлайд и премьер-министр Юри Ратас.

Митрополит Корнилий (в миру Вячеслав Якобс) родился 19 июня 1924 года в Таллине, в семье полковника царской армии, после революции оказавшегося в Эстонии.

В 1943 году окончил гимназию и служил псаломщиком в церкви Рождества Богородицы в Таллине. В августе 1945 года был рукоположен во диакона. Назначен настоятелем храма Марии Магдалины в Хаапсалу в феврале 1948 года. В 1951 году заочно закончил Ленинградскую духовную семинарию.

В 1951–1957 годах состоял в клире Вологодской епархии. Двадцать седьмого февраля 1957 года УКГБ Вологодской области был арестован за "антисоветскую агитацию" (хранение книг религиозного содержания, беседы с верующими). В мае 1957 года Вологодским областным судом осужден на десять лет. Заключение отбывал в политических лагерях в Мордовии (Дубравлаг).

По определению Верховного суда 12 сентября 1960 года срок заключения был снижен до пяти лет. По решению Верховного суда Мордовской АССР в сентябре 1960 года освобожден условно-досрочно. Реабилитирован 14 октября 1988 года. В ноябре 1960 года вернулся в Эстонию и был назначен настоятелем храма Иоанна Предтечи в Таллине.

На первом заседании Священного синода под руководством патриарха Московского и всея Руси Алексия II в июле 1990 года был назначен епископом Таллинским, викарием патриарха. В августе 1990 года пострижен в монашество в Успенском Псково-Печерском монастыре с именем Корнилий, в сентябре возведен в сан архимандрита. В 1995 году Корнилий был возведен в сан архиепископа, а в ноябре 2000 года — в сан митрополита Таллинского и всея Эстонии.