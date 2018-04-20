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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Греческий эксперт: УПЦ не предоставят автокефалию во избежание раскола

20:2420.04.2018
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© Фото : администрация президента УкраиныПрезидент Украины Петр Порошенко во время встречи с Патриархом Варфоломеем IПрезидент Украины Петр Порошенко во время встречи с Патриархом Варфоломеем I
© Фото : администрация президента Украины

АФИНЫ, 20 апр — РИА Новости, Геннадий Мельник. Патриарх Константинопольский Варфоломей не предоставит украинской церкви автокефалии во избежание раскола, он говорил в беседе с президентом России Владимиром Путиным о намерении сохранить единство православия и не сделает чего-либо, что поставит под угрозу это единство. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом РИА Новости специалист по церковным отношениям, журналист Александрос Стефанопулос.

Президент Украины Петр Порошенко по время посещения Фанара 9 апреля обратился к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении автономии или автокефалии Украинской православной церкви Киевского патриархата, что, по мнению главы государства, позволит создать в стране единую поместную православную церковь. 17 апреля Порошенко вновь направил обращение к патриарху Варфоломею с подобной просьбой. Это обращение поддержала Верховная рада Украины.

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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"Константинопольская патриархия сейчас хочет иметь хорошие отношения с Русской православной церковью, с Московским патриархатом. Хотя исторически Константинопольская патриархия имеет возможность предоставить автономию или автокефалию другим церквам, она этого не делает, поскольку в этот момент отношения с Москвой находятся на очень важной точке, я бы сказал – в критической точке", — сказал Стефанопулос, который занимается вопросами православия.

По его словам, признание автономии поставит под угрозу отношения Константинополя и Москвы. "Если патриархия сделает такой шаг, чтобы предоставить автокефалию, или режим автономии церкви, или какой-либо иной режим церкви Московского патриархата, конечно же, Москва ответит. И реакция будет жесткой, поскольку патриарх Кирилл обусловил это в своих постоянных заявлениях. И его помощник по внешним церковным связям митрополит Волоколамский (Иларион) также постоянно говорит, что он верит, что Константинопольская патриархия не совершит действий, которые поставят под угрозу отношения Константинополя и Москвы", — сказал эксперт.

Так что, по его словам, очень трудно патриархии совершить такие действия при всех этих предостережениях и прийти к какому-либо режиму признания церкви Украины.

"Помимо этого, Украина, хорошо или плохо, последние 70 лет была кафедрой Русской православной церкви. Следовательно, Константинопольский патриархат никогда не сделает что-либо, что поставит под угрозу единство православной церкви", — сказал Стефанопулос.

Во время турецкой военной операции Оливковая ветвь против курдского анклава. 28 января 2018
© AP Photo / DHA-Depo Photos/Can Erok
Вселенский патриарх Варфоломей I понадеялся на успех операции в Африне
Он считает, что односторонние действия без согласия Москвы не просто поставили бы под угрозу всю православную Церковь. "Мы бы вошли в период схизмы. Сейчас еще осталась рана, которая была открыта на Великом Соборе летом 2016 года. Как мы знаем, Москва и все славянские церкви не приехали на этот Собор, который был определяющим для всей православной Церкви. Следовательно, при такой нерешенной проблеме Константинопольская патриархия не чувствует возможным делать такие действия, хотя где-то в мыслях и хотела бы этого. Но она этого не сделает, поскольку есть очень хладнокровные голоса в патриархии и около патриарха, которые говорят, что такие действия были бы враждебными по отношению к Москве", — сказал специалист.

Он уточнил, что в случае предоставления автокефалии большая схизма была бы во всем православии.

Критский собор прошел 18-26 июня 2016 года с участием предстоятелей и иерархов десяти (из 14-ти) общепризнанных поместных православных церквей. Не приехавшие на Крит Русская, Антиохийская, Болгарская и Грузинская церкви были не согласны с регламентом и порядком подготовки Собора, а также текстами некоторых принимаемых документов. В Соборе приняли участие 10 поместных церквей: Константинопольская, Александрийская, Иерусалимская, Сербская, Румынская, Кипрская, Элладская, Албанская, Польская и Чешских земель и Словакии.

Стефанопулос отметил, что и заявления патриарха Варфоломея в беседе с президентом России Владимиром Путиным о единстве церкви относятся к Украине.

Путин 3 апреля в ходе телефонного разговора выразил патриарху особую признательность за постоянно оказываемую поддержку единству православного мира. Как сообщила пресс-служба Константинопольской патриархии, патриарх Варфоломей сказал, что "Вселенский патриархат будет и впредь выполнять свою координирующую роль в пользу общеправославного единства".

"Конечно, это относится к Украине. Идея, которую патриарх высказал президенту Путину, что "я работаю над единством православия", очень большая идея, она существенная. Я не думаю, что после таких заявлений российскому президенту Вселенский патриарх, глава всего православия, духовный лидер сделает что-то, что поставит под угрозу единство православия", — сказал Стефанопулос.

Он вновь обратил внимание на "рану на теле всей православной Церкви" в связи с неучастием многих церквей в Соборе на Крите летом 2016 года. "Это было большинство православных. Так что патриарх, думая о пользе православия, не сделает никаких движений, ставящих под угрозу единство православия. Конечно, он помнит о недалеком прошлом, о предыдущих проблемах, которые были созданы также славянскими православными церквами, которые требовали особых отношений с патриархией Константинополя", — сказал специалист.

Заместитель председателя отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов
© РИА Новости / Александр Натрускин
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РПЦ: Константинополь оставляет без ответа обращения Киева об "автокефалии"
На вопрос, насколько правомерно обращение президента и парламента какой-либо страны с просьбой о предоставлении автономии поместной церкви, Стефанопулос отметил, что подобные обращения являются законными.

"Каждый представитель высшего государственного и церковного руководства может обратиться во Вселенский патриархат. Просьба законная. Но после этого патриархия его изучает. По моей оценке, она не сможет признать ее приемлемой, по крайней мере, при нынешней ситуации. Если будут созданы новые условия, если появятся проблемы, если будет раскол, о котором никто не думает, и все мы молимся, чтобы его не было между Константинополем и другими, тогда патриархия признает немедленно запрос Украины. Но это будет гибельным для единства православия", — считает эксперт.

Перед всеправославным Собором 2016 года на Крите украинские депутаты просили рассмотреть их обращение, но Собор отказался включать вопрос в повестку дня.

"Архиепископ Константинополя-Нового Рима и Вселенский Патриарх" — титул предстоятеля Константинопольской церкви, который считается первым среди равных (первым по чести) епископом в сообществе православных поместных церквей. Однако, хотя Константинопольский патриарх имеет "первенство чести" в связи со сложившейся исторической традицией, крупнейшей по численности верующих и приходов в настоящее время является Русская православная церковь.

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