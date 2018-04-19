Митрополит: ни одна из церквей мира не поддержит инициативы Порошенко

МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Ни одна из поместных православных церквей мира не изменит своей позиции по поддержке канонической Украинской православной церкви, заявил в четверг РИА Новости председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, комментируя последние инициативы украинских властей в церковной сфере.

Верховная рада Украины в четверг поддержала обращение президента Петра Порошенко к Константинопольскому патриарху Варфоломею о создании в стране единой поместной автокефальной церкви. По словам Порошенко, решение Константинопольского синода по этому вопросу может быть принято до 28 июля.

"Неоднократно Константинопольский патриарх в своих заявлениях подчеркивал, что единственным каноническим главой Украинской церкви он считает блаженнейшего митрополита Онуфрия. Мы, конечно, слышали о разного рода депутациях, которые направлялись на Фанар (в резиденцию патриарха Варфоломея — ред.) от раскольничьих структур, мы знаем о тех подарках, которые вручались, но мы не думаем, что твердая каноническая позиция, которую выражали все без исключения главы и синоды поместных православных церквей, может каким-либо образом измениться или поколебаться", — сказал митрополит Иларион.

Он отметил, что "Киев и Днепр – это единая крещальная купель для народов России, Украины и Белоруссии", при этом в Русской православной церкви не ставят под сомнение суверенитет трех государств.

"Мы уважаем этот суверенитет, но наши народы объединены общей духовной традицией. И мы не считаем, что возникновение политических границ должно вести к созданию границ церковных. <…> Церковь охраняет свое единство. А единство Русской православной церкви – это то единство, которое мы унаследовали от крещальной купели святого равноапостольного князя Владимира", — добавил иерарх.

На Украине сейчас действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — "Киевский патриархат" (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). УПЦ МП ранее неоднократно сообщала о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов.