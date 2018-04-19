Глава Армянской апостольской церкви обеспокоен протестами в Ереване

ЕРЕВАН, 19 апр — РИА Новости. Глава Армянской апостольской церкви, Католикос всех армян Гарегин II выразил обеспокоенность в связи с проходящей в Ереване акцией протеста против избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром.

Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале "бархатной революции" в Армении.

"Мы озабочены ситуацией последних дней, которая нарушает привычный уклад общественной жизни. Каждый армянин имеет свое видение будущего страны и может выражать его в рамках закона. Однако никогда нельзя отступать от принципов любви и целомудрия, нельзя игнорировать права других и подвергать жизни людей опасности", — цитирует послание Гарегина II Sputnik Армения.

Католикос призвал всех сохранять бдительность и рассудительность, уважать законы и стремиться к миру, проявляя взаимное уважение и толерантность.

Ранее организатор акции, депутат Никол Пашинян пообещал парализовать работу госорганов в Армении. В четверг со своими сторонниками он попытался перекрыть входы в правительственное здание, однако полиция оттеснила протестующих. Ранее Пашинян заявил, что тактика оппозиции будет мобильной. Депутат отметил, что они должны исключить столкновения с полицией.

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