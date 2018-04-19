Посол США встретилась с главой Киевского патриархата

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Глава неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет (Денисенко) в четверг встретился в своей резиденции с послом США на Украине Мари Йованович, сообщает сайт организации.

"Стороны обсудили актуальные вопросы социальной сферы, а также перспективы развития межцерковного и государственно-церковного взаимодействия, что будет способствовать утверждению демократических ценностей на Украине", — говорится в сообщении.

В Киевском патриархате не уточнили других подробностей.

Встреча прошла на фоне событий в Верховной раде: в четверг украинский парламент поддержал обращение президента Петра Порошенко к Константинопольскому патриархату о создании в стране единой поместной автокефальной церкви. По словам президента, решение синода по этому вопросу может быть принято до 28 июля. Инициативу Порошенко ранее поддержали и представители Киевского патриархата.

В Московском патриархате ранее выразили надежду, что Константинопольский патриархат не изменит своей позиции по поддержке канонической церкви на Украине.

На Украине сейчас действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — "Киевский патриархат" (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). УПЦ МП ранее неоднократно сообщали о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов.