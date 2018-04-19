Посол США встретилась с главой Киевского патриархата

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Глава неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет (Денисенко) в четверг встретился в своей резиденции с послом США на Украине Мари Йованович, сообщает сайт организации.
В Киевском патриархате не уточнили других подробностей.
Встреча прошла на фоне событий в Верховной раде: в четверг украинский парламент поддержал обращение президента Петра Порошенко к Константинопольскому патриархату о создании в стране единой поместной автокефальной церкви. По словам президента, решение синода по этому вопросу может быть принято до 28 июля. Инициативу Порошенко ранее поддержали и представители Киевского патриархата.
На Украине сейчас действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — "Киевский патриархат" (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). УПЦ МП ранее неоднократно сообщали о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов.