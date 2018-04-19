В Кремле прокомментировали инициативу Порошенко о единой поместной церкви

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Создание автокефальной поместной церкви на Украине вряд ли найдет поддержку в Москве, поскольку данные действия направлены на раскол церкви, заявил в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Вы знаете позицию Русской православной церкви, патриарха всея Руси по этому вопросу. И конечно, скажем так, какие-то действия, направленные на раскол церкви, вряд ли могут поддерживаться и вряд ли могут приветствоваться", — заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможности создания на Украине независимой поместной православной церкви.

Во вторник президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен обратиться к вселенскому патриархату о предоставлении Киеву разрешения на создание единой поместной автокефальной церкви. По его словам, решение Синода Константинопольской церкви об этом может быть принято до 28 июля. Президент попросил Раду поддержать его обращение. По словам Порошенко, если будет поддержка в Раде, он передаст обращение вселенскому патриарху.

В настоящее время на Украине действуют несколько церквей православного обряда — признанная всеми поместными православными Церквами мира УПЦ Московского патриархата, а также УПЦ Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ), Украинская греко-католическая церковь.

В 1992 году митрополит Филарет (Денисенко) потребовал для УПЦ автокефалии — статуса поместной церкви, предполагающего ее административную независимость. Не получив на это согласия, он, несмотря на данную клятву сохранить церковное единство на Украине, создал и юридически зарегистрировал так называемый Киевский патриархат. В 1997-м РПЦ отлучила Филарета от церкви и предала анафеме.

Сам глава Киевского патриархата ранее уточнил, что обратился к Архиерейскому собору РПЦ с предложением о примирении ради создания автокефальной Украинской православной церкви и что он никогда не покается за то, что выбрал путь автокефалии УПЦ.