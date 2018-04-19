Порошенко назвал основание Москвы "опрометчивым решением киевских князей"

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко назвал основание Москвы "опрометчивым решением древнерусских князей", заявив, что создание в стране независимой православной церкви "восстановит историческую справедливость".

Во вторник Порошенко заявил, что намерен обратиться к Константинопольскому патриархату о предоставлении Киеву разрешения на создание единой поместной автокефальной церкви. По его словам, решение синода об этом может быть принято до 28 июля. Президент попросил Верховную раду поддержать его обращение.

"Этот долгожданный томос (разрешение — ред.) станет не только торжеством православия, но и актом восстановления глубокой исторической справедливости. Именно из Царьграда (Константинополя – ред.) пролился на нашу благословенную землю свет христианской веры. Уже потом мы поделились этим с залесьем, где давние киевские князья очень опрометчиво основали Москву", — заявил Порошеко в четверг, выступая в Верховной раде Украины.

В Московском патриархате ранее выразили надежду, что Константинопольский патриархат не изменит своей позиции по поддержке канонической церкви на Украине.

На Украине сейчас действуют каноническая УПЦ МП, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — "Киевский патриархат" (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). УПЦ МП ранее неоднократно сообщали о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов.