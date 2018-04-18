Раде Украины предлагают поддержать обращение Порошенко о единой церкви

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с Патриархом Варфоломеем I

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с Патриархом Варфоломеем I

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости. Постановление о поддержке обращения президента Украины Петра Порошенко к Константинопольскому патриархату о создании на Украине единой поместной автокефальной церкви в среду зарегистрировано на официальном сайте Верховной рады.

Во вторник Порошенко заявил, что намерен обратиться к Константинопольскому патриархату о предоставлении Киеву разрешения на создание единой поместной автокефальной церкви. По его словам, решение синода об этом может быть принято до 28 июля. Президент попросил Верховную раду поддержать его обращение, в парламенте заявили, что по данному вопросу могут проголосовать в четверг. По словам Порошенко, если будет поддержка в Раде, он передаст обращение Константинопольскому патриарху.

"Поддерживая важность предоставления томоса (разрешения — ред.) об автокефалии православной церкви на Украине, на основе которого она сможет занять достойное место в семье поместных православных церквей, Верховная рада Украины постановляет: поддержать обращение президента Украины к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви на Украине", — говорится в проекте постановления.

К документу также прилагается соответствующее обращение президента Украины о создании единой поместной церкви.

В Московском патриархате ранее выразили надежду, что Константинопольский патриархат не изменит своей позиции по поддержке канонической церкви на Украине.

На Украине сейчас действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — "Киевский патриархат" (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). В УПЦ МП ранее неоднократно сообщали о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов.