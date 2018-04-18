РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Порошенко готовит для верующих РПЦ гетто. Против даже радикалы

08:0018.04.2018
02581
© AFP 2018 / Mal Fairclough, poolПрезидент Украины Петр Порошенко в греко-католической церкви Петра и Павла в Мельбурне, АвстралияПрезидент Украины Петр Порошенко в греко-католической церкви Петра и Павла в Мельбурне, Австралия
© AFP 2018 / Mal Fairclough, pool

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости, Антон Скрипунов. "Слава Украине и Христос воскрес!" — так Петр Порошенко завершил свою речь об "историческом событии". Украина, по его словам, "как никогда близка" к созданию "незалежной" от Москвы церкви. Грандиозные намерения президента поддержали не все даже среди своих. О том, почему идея украинских властей обречена на провал, — в материале РИА Новости.

Желаемое за действительное

О скором появлении полностью независимой от Москвы (автокефальной) православной церкви Порошенко сообщил лидерам парламентских фракций.

Президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной Порошенко и детьми во время праздничного богослужения в Киеве. 8 апреля 2018
© Фото : пресс-служба Президента Украины
УПЦ МП: инициатива Киева о "единой церкви" закончится "большим пшиком"
Неделю назад, 9 апреля, Порошенко встречался в Турции не только со светскими властями, но и с патриархом Константинопольским Варфоломеем (который по средневековой традиции именуется вселенским) и членами синода этой церкви. И если пообщаться с Эрдоганом удалось лишь "на бегу", то переговоры с епископами шли целых семь часов.

"У меня для вас радостная новость. На сегодняшний день Украина как никогда близка к появлению собственной автокефальной поместной церкви. Это засвидетельствованная позиция вселенского патриарха и членов синода. Я не могу вам сразу раскрыть все детали этой встречи, но есть абсолютно необходимые ключевые элементы, которые могут обеспечить этот процесс", — сообщил президент.

Всего-то и нужно — обращение от всех православных епископов Украины. Но там с 1992 года не утихает церковный конфликт, начавшийся как раз с того, что в стране образовался самозваный "Киевский патриархат" (УПЦ КП), потребовавший официальной независимости от Московского патриархата. Возглавляет его "патриарх всея Руси-Украины" Филарет, лишенный сана и преданный анафеме. Ни одна из 15 поместных православных церквей не признает эту структуру.

© Фото : администрация президента УкраиныПрезидент Украины Петр Порошенко во время встречи с главами фракций в Верховной раде Украины. 17 апреля 2018 года
© Фото : администрация президента Украины
Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с главами фракций в Верховной раде Украины. 17 апреля 2018 года

И, как утверждает Порошенко, "все епископы" этой никем не признанной "церкви" подписались под обращением — при этом президент показал несколько листков с печатями. Кроме того, идею поддержала другая раскольническая структура — Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ),  искусственно созданная при поддержке НКВД еще в 1930-х годах, чтобы окончательно расколоть Русскую православную церковь. Под юрисдикцией двух этих религиозных организаций находятся 4,9 тысячи и 1200 приходов соответственно. В единственной в стране канонической УПЦ МП их более 12 тысяч.

"Друзья, за 26 лет это первый документ, который объединил всех членов этих церквей", — заверил Порошенко, размахивая листками перед камерой.

Глава государства обещал в ближайшие два дня поговорить на эту тему с предстоятелями "других церквей", то есть с митрополитом Киевским Онуфрием.

"Радикальное" слово

Во время 12-минутного обращения к лидерам фракций "и всему народу Украины" президент выглядел как никогда уверенным, постоянно повторяя, что "историческое событие" — дарование Константинополем автокефалии Украинской церкви — вот-вот случится. Буквально за час до встречи украинские СМИ со ссылкой на источники в администрации президента сообщили, что такая договоренность достигнута.

© Фото : администрация президента УкраиныПрезидент Украины Петр Порошенко во время встречи с Патриархом Варфоломеем I
© Фото : администрация президента Украины
Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с Патриархом Варфоломеем I

"Надеюсь, это произойдет уже к 1030-летию крещения Руси-Украины (отмечается 28 июля. — Прим. ред.)", — воскликнул Порошенко на телекамеры, призвав еще и Верховную раду единодушно составить аналогичное письмо патриарху Варфоломею.

Но депутаты, в отличие от раскольников, единства не продемонстрировали. "Оппозиционный блок" не преминул напомнить, что своим вмешательством в церковные дела власть нарушает конституцию, а выступление президента — не более чем подготовка к выборам 2019 года. С этим, как ни странно, согласились украинские радикалы, которые обычно рукоплещут президенту, когда тот заводит речь о "незалежной церкви". Однако на этот раз их лидер Олег Ляшко демонстративно покинул встречу.

"Президент Порошенко делает на вопросе церкви шоу. Мы считаем, что вопрос независимости Украинской церкви не может быть предметом шоу, предвыборной кампании президента Порошенко", — заявил глава "Радикальной партии" журналистам. Судя по всему, намеченное на четверг принятие обращения от имени Рады без скандала не обойдется.

Невыученный урок

Естественно, особо рьяно президента поддержал "Киевский патриархат". Но куда интереснее то, что в УПЦ МП надеются найти среди епископов Украинской церкви Московского патриархата "ответственных иерархов, которые действительно беспокоятся о будущем православия на Украине".

Крестный ход Украинской православной церкви в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Письмо Филарета: чем завершится церковный раскол на Украине
"Насколько нам известно, сейчас, как никогда ранее, есть все основания ожидать положительное решение вселенского патриарха. Однако очевидно, что противники не будут сидеть сложа руки и предпримут все для того, чтобы не допустить провозглашения автокефалии. Поэтому на данный момент мы не можем сообщить больше деталей процесса, который начался", — заявили в пресс-службе УПЦ МП.

А ведь еще в декабре 2017 года Филарет призывал Москву помириться. Ради этого РПЦ даже создала специальную комиссию, в которую вошли члены УПЦ МП. Но диалог так и не начался.

"Пока не видно никаких признаков того, чтобы с украинской стороны было проявлено желание работать в рамках этой комиссии. Но мы тем не менее к диалогу остаемся открытыми", — заверил журналистов глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Также он напомнил Порошенко об одном важном моменте, который может полностью перечеркнуть его грандиозный замысел. "Единство православной церкви — та незыблемая ценность, которую должны поддерживать все поместные православные церкви", — сказал митрополит Иларион. Когда-то патриарх Варфоломей уже ответил похожим образом на просьбу об автокефалии президенту Виктору Ющенко, публично осадив его. В РПЦ надеются, что предстоятель Константинопольской церкви останется верным своей позиции.

© РИА Новости / Николай ЛазаренкоПерейти в фотобанкПатриарх Варфоломей І, президент Украины В.Ющенко
© РИА Новости / Николай Лазаренко
Перейти в фотобанк
Патриарх Варфоломей І, президент Украины В.Ющенко

А еще, согласно канонам, даровать автокефалию может только "церковь-матерь", и это вовсе не Константинопольская, как говорил президент Украины, а Русская православная церковь.

Гетто для несогласных

Интересно, как за каких-то полгода радикально изменилась риторика Порошенко. Осенью, выступая перед Радой, он решительно и чуть ли не яростно говорил, что Украине необходима "независимая государственная церковь". Теперь же тоном доброго пастыря, делая театральные паузы, он уверяет, что "единая православная поместная церковь не станет государственной".

Полиция у входа в церковь в селе Птыча Ровенской области, Украина
© AFP 2018 / Genya Savilov
"Выпил водки — и на штурм". Кто стоит за атаками на "храмы москалей"
Для верующих это значит, пообещал президент, что они без какого-либо принуждения могут выбрать, в храм какой религиозной организации им ходить — хоть Московского патриархата.

"Кто захочет остаться в той церкви, которая сохранит единство с Русской православной церковью, они также сохраняют за собой гарантированное право собственного выбора. <…> В религиозных вопросах никакое принуждение или запреты категорически недопустимы. Это моя твердая позиция", — мягко внушал он.

А между тем, согласно этой логике, последователи Московского патриархата на Украине легко могут быть загнаны в гетто. Сама идея президента напоминает печально известные времена богоборчества, уверены в УПЦ МП.

"У нас церковь отделена от государства. Вы можете себе представить, чтобы Украинская православная церковь поехала к Трампу, Меркель, Эрдогану или к Путину обсуждать, куда бы пристроить Украину? Это же абсурд. Такая ситуация и здесь. Какое отношение депутатские фракции имеют к Церкви? Это возвращение воинствующего атеизма, когда партийные деятели пальцем указывали, что можно делать, а что нельзя. <…> Пусть хоть кто-то мне покажет в Конституции Украины, что президент имеет право заниматься этим вопросом! Вот дорогами, которые вместе со снегом сошли, он имеет право заниматься", — считает глава пресс-службы УПЦ МП Василий Анисимов.

Впрочем, самого Порошенко это не волнует. Как и последствия потенциального провозглашения Константинополем автокефалии Украинской церкви. В УПЦ МП уверены, что это лишь усугубит раскол и приведет к новой гражданской войне.

Комментировать
Религия и мировоззрение
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена