УПЦ МП: инициатива Киева о "единой церкви" закончится "большим пшиком"

Президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной Порошенко и детьми во время праздничного богослужения в Киеве. 8 апреля 2018

Президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной Порошенко и детьми во время праздничного богослужения в Киеве. 8 апреля 2018

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости. Представитель Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) протоиерей Николай Данилевич считает, что инициатива Киева о единой поместной церкви закончится "большим пшиком".

Во вторник президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен обратиться к Константинопольскому патриархату о предоставлении Киеву разрешения на создание единой поместной автокефальной церкви. По его словам, решение синода об этом может быть принято до 28 июля. Президент попросил Верховную раду поддержать его обращение. По словам Порошенко, если будет поддержка в Раде, он передаст обращение вселенскому патриарху.

"Относительно очередной попытки создания единой церкви руками государства. Я думаю, что это все закончится большим пшиком, как это было много раз до этого. Будет много шума в СМИ, и на том все закончится. Почему? Потому что строят на том фундаменте, на котором в принципе строить невозможно", — написал Данилевич на своей странице в Facebook.

Он отметил, что УПЦ Московского патриархата выступает за преодоление разделения и за единую Церковь, но это должно происходить на "канонических началах". Также он считает, что власть может использовать эту тему, "чтобы остаться на второй срок".

В Московском патриархате ранее выразили надежду, что Константинопольский патриархат не изменит своей позиции по поддержке канонической церкви на Украине.

На Украине сейчас действуют каноническая УПЦ МП, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — "Киевский патриархат" (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). УПЦ МП ранее неоднократно сообщали о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов.