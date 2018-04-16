В Черниговской области неизвестные пытались поджечь церковь УПЦ МП

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости. Неизвестные пытались поджечь Свято-Николаевскую церковь и часовню Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в Черниговской области Украины, сообщается в понедельник на сайте черниговской епархии.

"В ночь с пятницы на субботу в Городне неизвестными совершено надругательство над православным храмом. Злоумышленниками нанесены повреждения Свято-Николаевской церкви и водосвятной часовне во имя Почаевской иконы Божией Матери. Были разбиты стекла в оконных рамах и дверях, пытались взломать замок и совершить поджог входной двери храма", — говорится в сообщении.

Пресс-служба областной полиции сообщила, что из храма ничего не похищено, правоохранители зафиксировали факт преступления, принимаются меры по установлению личности злоумышленника.

На Украине сейчас действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — "Киевский патриархат" (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). УПЦ МП ранее неоднократно сообщали о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов.

Семнадцатого января неизвестные пытались поджечь храм в честь иконы Божией Матери "Умягчение злых сердец" и святителя Петра УПЦ МП в Киеве, забросав его "коктейлями Молотова". Киевская полиция возбудила уголовное дело по факту поджога храма. Тогда же глава синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП митрополит Климент заявил, что "это уже тринадцатое нападение на храмы за последний год".