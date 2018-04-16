ПОДГОРИЦА, 16 апр — РИА Новости. Митрополит Черногорский и Приморский Амфилохий призвал на воскресных выборах президента Черногории голосовать "за кандидатов, которые выступают против НАТО".

"НАТО убивает детей и женщин в Сирии, как раньше убивала в Югославии. НАТО сеет разрушения и терроризм. Поэтому нужно голосовать за тех политиков, которые против НАТО", — заявил Амфилохий на воскресной службе в деревне Дукля в пригороде Подгорице. Служба проходила на развалинах византийского храма 3-го века.

Амфилохий в своей проповеди призвал также "быть с Россией, потому что она борется с терроризмом, а не с теми, кто поддерживает терроризм". Митрополит объявил о выплате пособия в 100 евро всем детям Подгорицы, ставшим сиротами в результате бомбардировок НАТО.

Черногория в 2017 году стала 29-м членом НАТО. Амфилохий является лидером местных православных и одним из общественных авторитетов страны.

На пост президента претендуют семь кандидатов. По оценкам аналитиков региона и результатам соцопросов, безусловным фаворитом является пять раз занимавший пост премьер-министра, по одному разу бывший министром обороны и президентом страны, глава правящей Демократической партии социалистов Мило Джуканович, который фактически находится у власти в Черногории с 1991 года. Его основной конкурент — экономист и экс-депутат Скупщины (парламента), выдвиженец оппозиционных партий Демократический фронт (ДФ), "Демократы", Социалистической народной партии и URA Младен Боянич.

Второй круг голосования может состояться через 14 дней, если ни один из кандидатов не наберет больше половины голосов.