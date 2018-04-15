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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

"В загс или на кладбище?" Почему Красную горку отмечают неправильно

08:0015.04.2018
(обновлено: 08:04 15.04.2018)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкСвадебные гуляния накануне Красной горки на Поклонной гореСвадебные гуляния накануне Красной горки на Поклонной горе
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости, Антон Скрипунов, Сергей Стефанов. Православная церковь завершает Светлую Пасхальную неделю праздником. В народе его называют Красной горкой. С ним связано немало обрядов, в которых легко запутаться. О том, что дозволено делать в этот день православному человеку, а что нет, — в материале РИА Новости.

Не искать чудес

В Церкви этот день называется Антипасхой. Богослужебные книги дают уточнение столь необычному наименованию: Воскресение, подобное Пасхе. Церковь вспоминает также явление воскресшего Христа апостолу Фоме. Отсюда еще одно название праздника — Фомина неделя ("неделя" в церковнославянском языке означает "воскресенье"). 

Удивительно, но Священное Писание рисует учеников Христа вполне натуралистично, без ореола безусловной праведности. Ведь первыми, кто усомнился в том, что Христос воскрес, были как раз апостолы. Мария Магдалина рассказала им, что Учитель явился ей и велел сообщить им о Его восстании из мертвых. Но они не поверили. И вечером того же дня Христос уже сам явился апостолам и, как повествует евангелист Матфей, "упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим Его воскресшего не поверили". 

Посещение кладбищ в день Радоницы
© РИА Новости / Егор Еремов
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Фома, как свидетельствует евангелист Иоанн, по какой-то причине отсутствовал в тот день, и, когда изумленные апостолы рассказали ему о чуде, он не поверил им, как они сами не поверили Марии Магдалине. Мало того, потребовал от них в буквальном смысле ощутимых доказательств.

"Он сказал им: если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю", — повествует Иоанн Богослов. Отсюда поговорка: "Фома неверующий".

На восьмой день собравшимся вместе апостолам снова является Христос. И говорит Фоме: "Подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим. Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой!"

Церковь неслучайно выделяет это событие. Господь сказал Фоме: "Ты уверовал, потому что видел, — блаженны не видевшие и уверовавшие". То есть не искавшие внешних чудес, подтверждения своей веры, кто из самых принципов христианского вероучения, из доверия к Церкви, к апостольскому преданию на нем и на собственном религиозном опыте строит свою веру, а не ищет внешних, чудесных ее подтверждений. 

"Этот принцип в историческом христианстве всегда считался очень важным. Это один из принципов, отличающих истинное христианство от разного рода сектантских движений", — объясняет профессор Московской духовной академии протоиерей Максим Козлов.

Праздник с "высоких гор"

История народного названия праздника уходит в дохристианские времена. В этот день в деревнях устраивали массовые гуляния на окрестных холмах, где земля уже успевала прогреться и подсохнуть.

Могила супругов Мережковских
© РИА Новости / В. Хоменко
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"Есть предположение, что отмечали его на высоких горах, откуда снег сходил в первую очередь, и там первыми расцветали цветы. Красная — то есть "красивая", — поясняет Вадим Казаков, жрец Союза славянских общин славянской родной веры.

Вообще-то, строго говоря, Красная горка — это не один, а целый ряд праздников, посвященных весне. "Он состоит из праздника в честь Ярилы Вешнего, Радоницы (поминовение предков. — Прим. ред.), потом 1 мая Живин день, а 10 мая — день Земли. Эти праздники как бы собрались в "кучку", в горку, поэтому мы их так и называем", — подчеркивает родновер. 

Потом, по его словам, некоторые из них перекочевали в христианскую традицию и стали отсчитываться от праздника Пасхи. 

И, конечно, в это время, которое наши предки связывали с пробуждением природы, принято было играть свадьбы. 

Когда жениться?

С Красной горкой связано немало обычаев. Причем порой трудно понять, какие из них христианские, а какие нет.

Например, считается, что в этот день нужно обязательно сыграть свадьбу и обвенчаться. В некоторых регионах даже проходят массовые церемонии бракосочетания. А до Фоминой недели этого делать нельзя. 

Празднование Пасхи во Владивостоке
© РИА Новости / Семен Апасов
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Протоиерей Максим Козлов поясняет, что обычай венчаться на Красную горку у православных не является собственно церковной традицией или установлением. В данном случае причина прежде всего "практическая". 

По церковному уставу венчание не совершается в многодневные посты, а после Великого поста — еще и на неделе после Пасхи. Получается в общей сложности около девяти недель.

"Понятно, что за это время накапливается и число желающих повенчаться. Да и само время весеннее естественным течением жизни располагает к совершению бракосочетаний", — объясняет представитель Церкви.

Есть и еще один нюанс. "Церковь всегда воспринимала приготовления к вступлению в брак как период взаимного воздержания от интимной близости, и Великий пост в этом смысле хорошее время для будущих супругов — как урок жизни в любви, но в воздержании", — говорит священнослужитель.

По его словам, эти два фактора и привели к закреплению народной традиции венчаться на Фомино воскресенье.

Обычай из СССР 

Еще принято считать, что на Красную горку нужно обязательно проведать усопших родственников. Поэтому в этот день на кладбищах нет отбоя от посетителей. Например, московские власти из года в год пускают ради этого (как на Пасху, так и на Антипасху) бесплатные автобусы.

В Русской православной церкви подчеркивают, что это сравнительно недавняя практика. 

По словам протоиерея Максима Козлова, в годы хрущевских гонений, когда примерно две трети из существовавших в СССР храмов были закрыты и Церковь вновь стала подвергаться разнообразным атакам, религиозные чувства людей "искали выхода в каких-то нормах, которые бы не столь жестко преследовались государством". Правда, уточняет он, речь шла о "людях нецерковных", но "внутренне тяготевших к православию".

Кладбище. Архив
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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"Это выражалось в посещении могил родственников на Пасху — в самый день Пасхи или в Антипасху. Было в этом что-то такое подспудное, может быть, рационально не проговариваемое. А на самом деле — вера в то, что мы расстались со своими родными не навсегда. Такая вот подспудная вера в будущую встречу и в воскресение Христово", — поясняет священнослужитель.

"Если же говорить о церковном уставе, то он предполагает совершать первое после Пасхи поминовение усопших, в том числе и посещение кладбищ, лишь во вторник второй недели по Пасхе, на Радоницу (в этом году она приходится на 17 апреля. — Прим. ред.)", — заключает отец Максим. 

А на Красную горку, в день памяти Фомы "неверующего", все православные призываются на праздничную литургию в храм.

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