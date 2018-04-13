"Мы никуда не уйдем". К чему готовятся православные Косова

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости, Сергей Стефанов. В СМИ и блогосфере заговорили о возможности создания албанцами независимой Косовской церкви, и ситуация в мятежном крае вновь обострилась. Жестокое убийство сербского политика Оливера Ивановича, а также заснятый на видео силовой захват косовским спецназом представителя Белграда в ранге министра Марко Джурича наглядно продемонстрировали, в каких условиях приходится выживать тут сербскому меньшинству. О том, как могут развиваться события дальше и удастся ли сохранить на этой земле православие, — в материале РИА Новости.

Угроза новых погромов

"Храмы и монастыри в Косово и Метохии в основном разрушены, сожжены. И это началось с 1999 года. Систематически уничтожаются наши кладбища. Албанцы стремятся стереть любое доказательство нашего присутствия на этой земле <…> Но мы говорим, что "Сербия без Косово — это как человек без сердца", — заявил РИА Новости сербский патриарх Ириней, посещавший недавно Москву.

Житель Косовской Митровицы Марко Якшич рассказывает, что за последние несколько лет значительно увеличилось число межэтнических конфликтов в районе моста через Ибр. Митровицкий мост разделяет город на сербскую и албанскую части. Стычки обычно происходят среди молодежи.

"Инциденты в Косово чаще всего вызваны этнической ненавистью, но это автоматически простирается и на различное вероисповедание албанцев и сербов", — добавляет Якшич.

При этом, сравнивая ситуацию с другими странами, он отмечает, что "исламский экстремизм в Косово и Метохии не настолько выражен, хотя и находится в развитии".

Сам за себя говорит, например, тот факт, что многие церкви и монастыри в Косово круглосуточно охраняются полицейскими или военными. Так, один из наиболее древних и знаменитых сербских монастырей Высокие Дечаны днем и ночью защищают военнослужащие международных сил КФОР.

Косовские сербы опасаются повторения событий марта 2004 года, когда албанцы уничтожили целый ряд православных храмов и древних памятников сербской истории. Ситуацию здесь называют взрывоопасной.

Как следствие — увеличился поток беженцев на юг и в центральную Сербию. И если раньше пустели главным образом немногочисленные сербские анклавы на юге края, то теперь речь идет уже и о традиционно сербском Северном Косово.

"К нагнетанию обстановки напрямую причастны власти самопровозглашенной Республики Косово", — считает Марко Якшич. Сам он — член совета Гражданской инициативы "Сербия, демократия, правосудие", лидер которой, Оливер Иванович, был убит в январе этого года. Преступники пока не найдены.

© Фото : Фото из личного архива Марко Якшича Марко Якшич, Косовская Митровица © Фото : Фото из личного архива Марко Якшича Марко Якшич, Косовская Митровица

Сербский активист сообщил РИА Новости, что несколько дней назад албанские подразделения спецназа самопровозглашенного Косова устроили облаву на наиболее активных представителей сербов в Косовской Митровице. Применялось и физическое насилие.

Это произошло сразу после силовой акции косовской полиции, задержавшей 26 марта на круглом столе в Митровице директора канцелярии по Косово в правительстве Сербии Марко Джурича. В ходе "спецоперации" пострадали более 30 человек, а сам Джурич был выдворен обратно в Белград.

Впрочем, сербские власти не склонны излишне драматизировать ситуацию.

"Диалог с Приштиной создал атмосферу, в которой этнически мотивированные нападения со смертельным исходом полностью прекратились. Также заметно и в целом более ответственное отношение албанских политических структур к сербским памятникам культуры и религиозным объектам", — сказал РИА Новости министр Джурич.

Без паники и с верой

Администратор группы Serbian Tifo в социальной сети "ВКонтакте", 28-летний москвич Андрей Л. с 2016 года уже трижды побывал в Косово как паломник — чтобы поклониться древним православным святыням.

"И вот я в Косово. Стою и смотрю на монастырь Грачаница. Чувства переполняют меня. Серб, который был со мной, сказал: "Андрей, у тебя были такие глаза… Пойду и расскажу детям, что русский смотрел на Грачаницу так, будто всегда мечтал ее увидеть", — делится Андрей своими впечатлениями в социальной сети.

Въезжая в самопровозглашенную республику, сразу обращаешь внимание на развешанные повсюду албанские флаги. Даже в сербских селах: косовские албанцы скупают там дома или просто выживают из них представителей нетитульных наций.

Но больше всего Андрея поразило, что, вопреки всему, сербы в Косово продолжают жить полной жизнью: строят дома, пашут землю, рожают детей, восстанавливают монастыри.

"Никогда не знаешь, когда могут начаться плохие времена, когда твое жилье разрушат, а посевы сожгут. Многие бы все бросили и уехали, но у косовских сербов нет паники. Они говорят: "Это наша земля, мы никуда не уедем", — говорит он.

Наверное, каждый здесь хоть немного верит в Бога. Это дает надежду и силы, а иначе не выжить.

Сербы восстановили уже большинство разрушенных в ходе массовых беспорядков 2004 года храмов. Сейчас на территории Косово и Метохии насчитывается 160 приходских церквей и 14 монашеских обителей.

Безусловно, именно действующие храмы и монастыри Сербской православной церкви — главное для сербов на обжитых веками местах. С тех пор как в 2008 году косовские албанцы самовольно провозгласили независимость, прежде всего с Церковью (как официальным учреждением) ассоциируется сербское присутствие в Косово.

Проект Косовской церкви

"Руководство косовских албанцев, проводя кампанию по вступлению в ЮНЕСКО, пытается присвоить себе все монастыри и церкви, которые относятся к Сербской православной церкви, и выдать их за собственное культурно-историческое наследие. Кроме того, Сербская православная церковь в Косово постоянно сталкивается с проблемами незаконного использования или прямой узурпации ее имущества со стороны албанской общины", — констатирует Марко Якшич из Косовской Митровицы.

По самым разным экспертным оценкам — причем как из Сербии, так и из соседней Албании, православных албанцев в Косово ничтожно мало. Однако внимание Приштины к религиозным объектам вполне понятно: древние храмы и монастыри региона включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, это популярные туристические объекты. И они принадлежат Сербской православной церкви. Пока…

Идею создания Косовской автокефальной церкви выдвинули члены националистической албанской партии "Самоопределение" (Vetёvendosje). На парламентских выборах 2017 года это движение заняло второе место, получив порядка 30 процентов голосов избирателей. Представители "Самоопределения" уже есть в действующих органах власти.

"Принципиальная позиция Vetёvendosje состоит в том, что Православная церковь в Косово должна называться не Сербской, а Косовской", — написал в своем блоге в Facebook один из активистов партии, мэр Призрена Мютахер Хаскука. В этом вопросе "Самоопределение" поддержал уже и представитель правящей коалиции в парламенте, депутат от движения "Инициатива для Косово" Милаим Зека.

Сторонники создания Косовской православной церкви объясняют свою позицию тем, что нужно защитить права "православных албанцев": эпитет "сербская" в наименовании церкви, по их мнению, означает, что все православные верующие в Косово должны быть или стать сербами. В случае создания в регионе своей церкви к ней автоматически отойдут приходы Рашко-Призренской епархии Сербской церкви — просто потому, что храмов, относящихся к какой-либо иной православной церковной юрисдикции, в Косово не существует.

"Дело в том, что Косово до сих пор остается непризнанным территориальным образованием, и не все страны в ООН поддерживают этот проект. Поэтому и развертывание специальной миссии ЕС EULEX (миссия по обеспечению верховенства закона. — Прим. ред.), и план создания собственной православной церкви, и попытка ввести сербов в косовский парламент — все это, по мнению албанцев, должно способствовать достижению полной независимости Косова и Метохии и ускорить процесс ее признания", — пояснила РИА Новости директор центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова.

В самой Сербии, однако, многие пока не воспринимают всерьез сценарий с созданием Косовской церкви. Слишком уж фантастичным кажется этот проект в почти полностью мусульманском регионе, стремящемся к моноэтничности. Особенно учитывая настроения самих косовских сербов, видящих себя в составе исключительно СПЦ. Такого мнения придерживается и глава делегации Скупщины Сербии в Фонде единства православных народов депутат Александр Чотрич.

"Так никогда не случится, поскольку для этого нет никаких оснований, — сообщил РИА Новости Чотрич. — Это было бы чистым насилием, аналогичным созданию так называемой Хорватской православной церкви во время усташско-фашистского Независимого государства Хорватия. Полагаю, такое развитие событий не поддержит ни одна из поместных православных церквей в мире".

Призыв патриарха

В 2000 году в Черногории, на канонической территории Сербской православной церкви, уже была зарегистрирована так называемая Черногорская автокефальная церковь, не признанная в православном мире. Это тоже проект местных властей. Правда, наряду с новообразованной церковью, в стране продолжает официально действовать Черногорско-Приморская митрополия канонической Сербской церкви.

Будет ли что-то подобное в Косово — большой вопрос. Но факт, что нынешняя правящая коалиция из бывших полевых командиров так называемой "Освободительной армии Косово" (ОАК) относится к сербскому духовному наследию ненамного лучше, чем Vetёvendosje. Неслучайно в недавнем обращении на имя заместителя госсекретаря США сербские православные епископы Северной Америки посетовали на организованную кампанию против соотечественников в мятежном крае, обвинив во всем Приштину.

Впрочем, апелляции иерархов Сербской церкви к Вашингтону вряд ли что-то принесут сербам, учитывая взаимоотношения прошлых лет. Куда более точно и актуально — в очередной раз — звучат слова их общенационального духовного лидера, патриарха Сербского Иринея, сказанные им в пасхальном интервью белградской газете "Политика":

"Со времен битвы на Косовом поле (в 1389 году с турками. — Прим. ред.) и доныне Сербская церковь никогда не уходила из Косова и Метохии. Всегда была там с верующим народом, вне зависимости от того, было там Сербское государство или нет. Так будет и впредь. <…> И братская нам Россия будет с нами столько, сколько мы сами будем готовы защищать свои собственные интересы. Я молюсь Господу, чтобы он нас укрепил на этом пути".

На том и стоят.