В Берлине синагогу, мечеть и церковь построят в одном здании

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В центре Берлина построят храм, объединяющий в себе церковь, мечеть и синагогу, сообщается на сайте проекта House of One (Дом единого. — Прим. ред.).

Согласно информации сайта, строительство объединенного храма начнется в 2019 году и по плану продлится два года. Здание будет возведено в "самом сердце" немецкой столицы — Рыбацком острове.

Основная идея проекта заключается в "обмене идеями и мнениями между представителями различных религий". К диалогу приглашают даже атеистов. Такие собрания планируют проводить в центральном зале храма.

При этом в здании будут учтены все особенности устройства храмов разных религий, несмотря на то, что они все будут находиться под одной крышей. Так, и синагога, и мечеть будут повернуты на восток.

Строительство оценивается в 43 миллиона евро. На данный момент с пожертвований собрано 8,6 миллиона евро, включая 3,4 миллиона от федерального и регионального правительств. Однако лидеры проекта уверены, что для начала строительства будет достаточно 12 миллионов евро.