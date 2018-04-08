Папа Римский поздравил христиан с Пасхой

ВАТИКАН, 8 апр – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск поздравил верующих, которые в это воскресенье отмечают главный христианский праздник — Пасху или Светлое Воскресение Христово.

"Передаю самые сердечные поздравления нашим братьям и сестрам Восточных церквей, которые сегодня согласно юлианскому календарю отмечают праздник Пасхи. Господь воскресший, наполни их светом и миром и поддержи общины, которые живут в особенно сложных ситуациях", — заявил понтифик по завершении воскресной торжественной мессы на площади Святого Петра в Ватикане.

Празднование Пасхи в честь Воскресения Иисуса Христа было установлено еще апостолами. Точное время празднования определил I Вселенский собор в 325 году. Днем Пасхи был выбран первый воскресный день после первого полнолуния, которое наступает не ранее весеннего равноденствия.

Согласно восточной традиции, день празднования Пасхи рассчитывается по александрийской пасхалии и выпадает на один из 35 дней в период с 22 марта по 25 апреля по юлианскому календарю. В настоящее время юлианский календарь используют Русская, Иерусалимская, Сербская, Грузинская и Синайская православные церкви, а также большинство греко-католиков. В Римско-католической и протестантских церквах дата Пасхи рассчитывается по григорианской пасхалии.

Римско-католическая церковь отметила Пасху в воскресенье 1 апреля. В первое воскресенье после Пасхи католики отмечают праздник Милосердия Божия, который был установлен в 2000 году папой Римским Иоанном Павлом II.