Папа Римский поздравил христиан с Пасхой

"Передаю самые сердечные поздравления нашим братьям и сестрам Восточных церквей, которые сегодня согласно юлианскому календарю отмечают праздник Пасхи. Господь воскресший, наполни их светом и миром и поддержи общины, которые живут в особенно сложных ситуациях", — заявил понтифик по завершении воскресной торжественной мессы на площади Святого Петра в Ватикане.
Празднование Пасхи в честь Воскресения Иисуса Христа было установлено еще апостолами. Точное время празднования определил I Вселенский собор в 325 году. Днем Пасхи был выбран первый воскресный день после первого полнолуния, которое наступает не ранее весеннего равноденствия.
Согласно восточной традиции, день празднования Пасхи рассчитывается по александрийской пасхалии и выпадает на один из 35 дней в период с 22 марта по 25 апреля по юлианскому календарю. В настоящее время юлианский календарь используют Русская, Иерусалимская, Сербская, Грузинская и Синайская православные церкви, а также большинство греко-католиков. В Римско-католической и протестантских церквах дата Пасхи рассчитывается по григорианской пасхалии.
Римско-католическая церковь отметила Пасху в воскресенье 1 апреля. В первое воскресенье после Пасхи католики отмечают праздник Милосердия Божия, который был установлен в 2000 году папой Римским Иоанном Павлом II.
Пасха, — главный праздник православных христиан. Он отмечается в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния — между 4 апреля (22 марта по старому стилю) и 8 мая (25 апреля по старому стилю), после иудейской пасхи — Песаха. На фото: патриарх Московский и всея Руси Кирилл на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя
В этот день вспоминается воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий день после его распятия на кресте за грехи всего человечества. На фото: прихожане во время пасхальной службы в храме Сошествия Святого Духа в Казани.
В христианской церкви слово "пасха" получило особый смысл и стало обозначать переход от смерти к вечной жизни со Христом — от земли к небу. На фото: президент России Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев с супругой Светланой на праздничном пасхальном богослужении в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя. Справа - мэр Москвы Сергей Собянин.
Воскреснув из мертвых, Иисус Христос освятил, благословил и утвердил общее воскресение всех людей, которые также, по христианскому вероучению, восстанут из мертвых во всеобщий день воскресения, как из семени вырастает колос. На фото: патриарх Московский и всея Руси Кирилл на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя
С апостольского времени церковь совершает пасхальное богослужение ночью. Незадолго до полуночи в Великую Субботу служится Полунощница, на которой священник с диаконом подходят к Плащанице (полотну с изображением положения во гроб тела Иисуса Христа) и относят в алтарь. На фото: прихожане во время пасхальной службы в Ставропигиальном Никольском морском соборе в Кронштадте.
Перед наступлением полуночи торжественный колокольный звон — благовест — возвещает о приближении Воскресения Христова. Ровно в полночь открываются Царские Врата, облаченные в парадные одежды священники выходят из алтаря и вместе с народом, подобно женщинам-мироносицам, пришедшим ко гробу Иисуса Христа, обходят вокруг храма крестным ходом. На фото: крестный ход во время пасхальной службы в храме-маяке Святого Николая Чудотворца в селе Малореченском (Большая Алушта).
По многолетней традиции, российский президент принял участие в пасхальной службе в храме Христа Спасителя. Также в богослужении участвовали премьер Медведев с супругой и столичный мэр. На фото: президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин на праздничном пасхальном богослужении в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя.
Торжественные богослужения в честь Светлого Христова Воскресения прошли в храмах по всей стране. На фото: прихожане во время пасхальной службы в Ставропигиальном Никольском морском соборе в Кронштадте.
Российский президент поздравил православных с праздником Пасхи, отметив, что он имеет огромное нравственное значение, пробуждая веру, надежду, стремление творить благие дела, помогать ближним. На фото: прихожане во время пасхальной службы в храме-маяке Святого Николая Чудотворца в селе Малореченском (Большая Алушта).
В пасхальном обращении к россиянам предстоятель Русской православной церкви призвал проявить заботу о тех, кто рядом или даже о тех, кто далеко, но нуждается в помощи, ибо путь в вечную жизнь пролегает через заботу о ближнем. На фото: прихожане во время пасхальной службы в Ставропигиальном Никольском морском соборе в Кронштадте.
Накануне Пасхи, в Светлую Субботу, в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Святыню доставили в тысячи храмов для раздачи верующим. На фото: прихожане во время раздачи Благодатного огня в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга.
Согласно опросу ВЦИОМ, Пасха входит в тройку самых важных для россиян праздников, уступая только Дню Победы и Новому году, более половины наших сограждан придерживаются тех или иных традиционных пасхальных обрядов. На фото: праздничное пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя.
Творожная пасха весом в одну тонну, установленная у храма Христа Спасителя в Москве, перед взвешиванием для Книги рекордов России. Приготовленная Ростовской молочной компанией «Белый Медведь» пасха имеет треугольную форму, ее высота, длина и ширина – по 1,5 метра.
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