Медведев поздравил патриарха Кирилла с Пасхой

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с праздником Пасхи, говорится в телеграмме, опубликованной на сайте кабмина.

"Сердечно поздравляю Вас с великим православным праздником – Светлым Христовым Воскресением. Святая Пасха является символом жизни, знаменует победу над смертью и олицетворяет духовное преображение. Сегодня для миллионов верующих наступает особенное время – радости, искренних чувств и благих дел. Эти светлые пасхальные дни озаряют сердца людей надеждой, наполняют их любовью, укрепляют веру", — говорится в телеграмме.

Также Медведев отметил, что при активном участии патриарха ведется большая работа по укреплению мира и согласия в стране, взаимопонимания между людьми и по восстановлению православных святынь и исторических памятников.