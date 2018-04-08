Путин поздравил россиян с Пасхой

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих светлое Христово Воскресение, с Пасхой, сообщает пресс-служба Кремля.
Также Путин направил поздравление патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, в котором отметил, что православная церковь под его предстоятельством укрепляет и развивает многовековые духовные, культурные традиции народа, проводит важную социальную работу и многое делает для воспитания подрастающего поколения, поддержания гражданского мира и согласия в обществе.