Американский генконсул во Владивостоке выдержал весь Великий пост

ВЛАДИВОСТОК, 8 апр – РИА Новости. Генконсул США во Владивостоке Майкл Кийс выдержал выдержал весь Великий пост и заявил, что восхищается жителями России, которые делают это каждый год, сообщается на официальной странице генконсульства в Facebook.
Он поблагодарил русских друзей, которые вдохновляли и поддерживали его во время поста, и назвал пост уникальным опытом.
Великий пост, предшествующий празднику Светлого Христова Воскресения — Пасхе — в 2018 году начался 19 февраля. В этот день особо верующие вообще обходились без пищи. В течение поста нельзя есть все продукты животного происхождения: мясо, яйца, сыр, творог сливочное масло и так далее.
Пост заканчивается Пасхой, когда православные едят куличи, яйца, которые освящали в храмах и церквях накануне в Великую субботу.