Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев с супругой Светланой приехали на пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя, которое совершает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Незадолго до полуночи в храм Христа Спасителя был доставлен из Иерусалима Благодатный огонь.
Руководители государства регулярно посещают храмы во время главных церковных праздников.
Президент РФ на Пасху по многолетней традиции бывает в Москве, в храме Христа Спасителя, а Рождество, как правило, встречает в церквях за пределами столицы.
Единственный раз, когда Путин не посещал на Пасху храм Христа Спасителя, был 15 лет назад — в 2003 году, когда глава государства находился в Таджикистане с официальным визитом и участвовал в пасхальном богослужении в православном храме Николая Святителя в Душанбе.
Медведев на эти церковные торжества всегда приезжает в главный храм страны.
В этот раз президент подарил патриарху яйцо "Воскресение Христово", созданное в единственном экземпляре мастерам Златоуста (Челябинская область). Яйцо выточено из уральского нефрита Таганайского месторождения. Яйцо помещено в декоративный корпус на подставке, который украшен позолотой и полудрагоценными камнями.
Патриарх также по традиции преподнёс Путину и Медведеву пасхальные яйца. В храме Христа Спасителя на праздничное богослужение собралось около 8 тысяч человек.
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин традиционно присутствует на пасхальном богослужении в храме Воскресения Христова и Новомучеников и Исповедников Церкви Русской в Сретенском монастыре.
На фото: верующие у Свято-Троицкого собора в Симферополе.
На Фото: освящение пасхальных куличей и яиц в Великую субботу в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске.
На фото: верующие освящают пасхальные куличи и яйца в Великую субботу в Свято-Троицком соборе в Симферополе.
На фото: прихожане и священники во время богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в храме Христа Спасителя.
На фото: патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в храме Христа Спасителя.
На фото: священнослужители во время крестного хода в Воскресенском кафедральном соборе Берлинской и Германской епархии Русской православной церкви в Берлине.
На фото: верующие во время богослужения в Воскресенском кафедральном соборе Берлинской и Германской епархии Русской православной церкви в Берлине.
На фото: прихожане во время богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.
На фото: патриарх Московский и всея Руси Кирилл выпускает голубей после богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве.
На фото: освящение пасхальных куличей и яиц во время Великой субботы в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске.
На фото: прихожане во время богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в храме Христа Спасителя в Москве.
На фото: освящение пасхальных яиц в Великую субботу в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске.
На фото: патриарх Московский и всея Руси Кирилл освящает куличи после богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.
На фото: прихожане после богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы у кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве.
На фото: верующие освящают пасхальные куличи и яйца в Великую субботу в храме Святых апостолов Петра и Павла в Симферополе.