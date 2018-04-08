Православные христиане встречают Пасху Христову

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Православные верующие в воскресенье отмечают главный христианский праздник — Пасху, или Воскресение Христово.

Незадолго до полуночи в храме Христа Спасителя с крестного хода началось торжественное ночное богослужение. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл также совершит пасхальную заутреню и Божественную литургию.

К началу праздничной службы делегация Фонда Андрея Первозванного, по уже сложившейся многолетней традиции, доставила в главный храм Русской церкви Благодатный огонь из Иерусалима.

Пасхальные торжества

Крестный ход, совершаемый в эту ночь во всех православных храмах, символизирует собой жен-мироносиц, шедших под утро к гробу Христа и извещенных ангелом о его воскресении перед входом в гробовую пещеру. По Евангелию, Иисус Христос был распят на горе Голгофе у стен Иерусалима, похоронен ближайшими учениками и на третий день воскрес.

Как отмечают в Русской церкви, Пасха "стоит впереди всего: она отличается от всех других церковных праздников так же, как Солнце отличается от всех отражающих его свет предметов".

Празднование Пасхи было установлено еще апостолами. Точное время празднования определил I Вселенский собор в 325 году. А именно, Пасху отмечают в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния — между 4 апреля и 8 мая (по новому стилю), после иудейской пасхи.

Пасхальное богослужение совершается особенно торжественно как в первый день праздника, так и во всю Светлую седмицу — неделю после Пасхи. Хотя потом еще 32 дня, до праздника Вознесения Господня, Православная церковь продолжает отмечать Христово воскресение, пусть уже и с меньшей торжественностью.

Ветхозаветный праздник Пасхи был установлен в память исхода евреев из Египта, где они находились в рабстве. Христиане подразумевают под "Пасхой" переход от смерти к новой жизни, от земли к небу.

Послание Патриарха

Патриарх Кирилл в своем традиционном пасхальном послании поздравил православных христиан с праздником и пожелал им приобретения "духовной зоркости" и "Божественного присутствия в жизни".

"Победа Христа над смертью — это не только духовная, но и физическая реальность. Господь Иисус действительно воскрес телом ради спасения всех людей. С его воскресением смерть потеряла свой необратимый характер, и для уверовавших во Христа стала рождением в вечную жизнь, дверью, открывающей путь к небу, к Царству Божию", — говорится в пасхальном послании патриарха.

По словам предстоятеля, сегодня, когда "комфорт, успешность и долгая жизнь объявляются чуть ли не главными ценностями человеческого бытия", ученики и последователи Христа вслед за апостолом Павлом свидетельствуют о том, что для них "жизнь — Христос, а смерть — не конец бытия".

"Говорим и верим так, ибо знаем: Бог создал душу человека для вечности. Как часто нам, погруженным в суету и тревоги повседневности, недостает духовной зоркости, чтобы распознать преображающую силу божественного присутствия в нашей жизни! Но пасхальный период — совершенно особая пора. В эти дни даже сам воздух как бы пропитан ни с чем не сравнимой пасхальной радостью, а любовь и милосердие Божии обильно изливаются на каждого человека", — говорится в послании.

Первоиерарх РПЦ призвал верующих поделиться с окружающими "радостной Евангельской вестью", подарить свою любовь, заботу и внимание близким, и сотворить добро тем, кто нуждается в помощи и утешении.