В храме Христа Спасителя началась пасхальная служба

МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Пасхальная служба, которую возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл началась в храме Христа Спасителя.

За час до начала храм был заполнен, несколько тысяч человек — пожилых, молодых, с младенцами на руках — ждали начала богослужения. Среди пришедших на службу – российские парламентарии, деятели культуры, представители общественности.

Ближе к полуночи начнется крестный ход вокруг главного собора Русской церкви. Во время этого шествия будет возглашено о Воскресении Христовом.