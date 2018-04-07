Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Пасхальное воскресенье посетит в Москве СИЗО №2 "Бутырка" и поздравит с главным христианским праздником заключенных и подследственных, в том числе приговоренных к пожизненному лишению свободы.

Предстоятель Русской православной церкви традиционно посещает в дни Пасхи и Рождества Христова различные социальные учреждения. Так, в этом году 7 января патриарх побывал в столичном центре помощи бездомным "Ангар спасения" службы "Милосердие", а в прошлом году на Пасху, вместе с министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой, приехал в Российскую детскую клиническую больницу и пообщался с маленькими пациентами с генетическими патологиями.

"Восьмого апреля святейший патриарх Кирилл посетит "Следственный изолятор №2 Федеральной службы исполнения наказаний (Бутырская тюрьма)". В СИЗО планируется встреча и общение с осужденными, в том числе пожизненно, с которыми патриарх поговорит и преподнесет пасхальные подарки", — сообщили РИА Новости в пресс-службе предстоятеля.

Кроме того, патриарх Кирилл посетит тюремный храм Покрова Пресвятой Богородицы, построенный в 1782 году и восстановленный за последние годы. Стены церкви украшены росписью с изображениями новомучеников, находившихся в стенах "Бутырки" в годы репрессий и канонизированных Церковью.

Как отметили в РПЦ, Покровский храм является духовным центром самого большого в столице следственного изолятора, в котором содержится около 2,5 тысячи человек.

Благословение на венчание

Во время посещения тюремного храма к патриарху Кириллу подойдет молодая пара для благословения на венчание, рассказали в пресс-службе предстоятеля.

Жениху 31 год, он родился в Томске. Окончил школу с серебряной медалью, без экзаменов поступил в Томский университет на факультет менеджмента и успешно учился.

"На последнем курсе обучения уехал в Москву к отцу, ухаживать за ним и зарабатывать деньги. Был женат, но развелся. Во время развода начал употреблять наркотики. Со своей нынешней невестой, ей 25 лет, познакомился после развода. Она окончила колледж гостиничного бизнеса, затем получила высшее образование, сейчас работает по специальности в гостинице. Через полгода после их знакомства мужчину арестовали, следствие продлилось год, он был приговорен к 12 годам лишения свободы….. Невеста его не бросает, хочет помогать и поддерживать во время заключения, надеется, что у них будут дети", — рассказали в патриархии.

Сотрудничество РПЦ и ФСИН

По информации РПЦ, в следственных изоляторах Москвы сейчас действуют восемь храмов и три молитвенных комнаты, в которых служат 68 священнослужителей.

Помимо совершения богослужений, священники посещают подследственных в камерах. Ведут работу и с психологами учреждений по предотвращению суицидов среди заключенных. Во всех СИЗО также проводится духовно-просветительская работа с осужденными.

Так, в Бутырской тюрьме в эти дни проходит выставка картин Виктора Маторина, ученика Ильи Глазунова.

На праздники Пасхи, Рождества Христова и Покрова Пресвятой Богородицы сотрудникам всех учреждений УФСИН России по Москве, осужденным и подследственным раздаются подарки от Русской православной церкви.

Священнослужители также духовно опекают людей, освободившихся из мест лишения свободы. Между Федеральной службой исполнения наказаний и Русской православной церковью действует Соглашение о взаимодействии.