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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Патриарх на Пасху встретится с пожизненно осужденными в Бутырской тюрьме

18:0507.04.2018
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в МосквеПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Пасхальное воскресенье посетит в Москве СИЗО №2 "Бутырка" и поздравит с главным христианским праздником заключенных и подследственных, в том числе приговоренных к пожизненному лишению свободы.

Следственный изолятор № 2 Бутырская тюрьма
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Предстоятель Русской православной церкви традиционно посещает в дни Пасхи и Рождества Христова различные социальные учреждения. Так, в этом году 7 января патриарх побывал в столичном центре помощи бездомным "Ангар спасения" службы "Милосердие", а в прошлом году на Пасху, вместе с министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой, приехал в Российскую детскую клиническую больницу и пообщался с маленькими пациентами с генетическими патологиями.

"Восьмого апреля святейший патриарх Кирилл посетит "Следственный изолятор №2 Федеральной службы исполнения наказаний (Бутырская тюрьма)". В СИЗО планируется встреча и общение с осужденными, в том числе пожизненно, с которыми патриарх поговорит и преподнесет пасхальные подарки", — сообщили РИА Новости в пресс-службе предстоятеля.

Кроме того, патриарх Кирилл посетит тюремный храм Покрова Пресвятой Богородицы, построенный в 1782 году и восстановленный за последние годы. Стены церкви украшены росписью с изображениями новомучеников, находившихся в стенах "Бутырки" в годы репрессий и канонизированных Церковью.

Как отметили в РПЦ, Покровский храм является духовным центром самого большого в столице следственного изолятора, в котором содержится около 2,5 тысячи человек.

Благословение на венчание

Во время посещения тюремного храма к патриарху Кириллу подойдет молодая пара для благословения на венчание, рассказали в пресс-службе предстоятеля.

Крещальная литургия в Бутырской тюрьме
© РИА Новости / Валерий Мельников
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"Небеса и земля" Бутырки: как приходят к вере в СИЗО

Жениху 31 год, он родился в Томске. Окончил школу с серебряной медалью, без экзаменов поступил в Томский университет на факультет менеджмента и успешно учился.

"На последнем курсе обучения уехал в Москву к отцу, ухаживать за ним и зарабатывать деньги. Был женат, но развелся. Во время развода начал употреблять наркотики. Со своей нынешней невестой, ей 25 лет, познакомился после развода. Она окончила колледж гостиничного бизнеса, затем получила высшее образование, сейчас работает по специальности в гостинице. Через полгода после их знакомства мужчину арестовали, следствие продлилось год, он был приговорен к 12 годам лишения свободы….. Невеста его не бросает, хочет помогать и поддерживать во время заключения, надеется, что у них будут дети", — рассказали в патриархии.

Сотрудничество РПЦ и ФСИН

По информации РПЦ, в следственных изоляторах Москвы сейчас действуют восемь храмов и три молитвенных комнаты, в которых служат 68 священнослужителей.

Помимо совершения богослужений, священники посещают подследственных в камерах. Ведут работу и с психологами учреждений по предотвращению суицидов среди заключенных. Во всех СИЗО также проводится духовно-просветительская работа с осужденными.

Так, в Бутырской тюрьме в эти дни проходит выставка картин Виктора Маторина, ученика Ильи Глазунова.

На праздники Пасхи, Рождества Христова и Покрова Пресвятой Богородицы сотрудникам всех учреждений УФСИН России по Москве, осужденным и подследственным раздаются подарки от Русской православной церкви.

Священнослужители также духовно опекают людей, освободившихся из мест лишения свободы. Между Федеральной службой исполнения наказаний и Русской православной церковью действует Соглашение о взаимодействии.

Празднование Благовещения в России
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПравославные христиане 7 апреля отмечают один из 12 главных церковных праздников, Благовещение Пресвятой Богородицы.
На фото: верующие у Свято-Троицкого собора в Симферополе.Верующие в Великую субботу у Свято-Троицкого собора в Симферополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Православные христиане 7 апреля отмечают один из 12 главных церковных праздников, Благовещение Пресвятой Богородицы.
На фото: верующие у Свято-Троицкого собора в Симферополе.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкОдновременно с этим православные христиане встречают Великую субботу — последний день перед Пасхой, день, когда во всех храмах освящают крашеные яйца, куличи и творожные пасхи.
На Фото: освящение пасхальных куличей и яиц в Великую субботу в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске.Освящение пасхальных куличей и яиц в Великую субботу в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Одновременно с этим православные христиане встречают Великую субботу — последний день перед Пасхой, день, когда во всех храмах освящают крашеные яйца, куличи и творожные пасхи.
На Фото: освящение пасхальных куличей и яиц в Великую субботу в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПраздник Благовещения основан в память о том, как архангел Гавриил принес Деве Марии благую весть о грядущем рождении Иисуса Христа.
На фото: верующие освящают пасхальные куличи и яйца в Великую субботу в Свято-Троицком соборе в Симферополе.Верующие освящают пасхальные куличи и яйца в Великую субботу в Свято-Троицком соборе в Симферополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Праздник Благовещения основан в память о том, как архангел Гавриил принес Деве Марии благую весть о грядущем рождении Иисуса Христа.
На фото: верующие освящают пасхальные куличи и яйца в Великую субботу в Свято-Троицком соборе в Симферополе.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкОсновное событие, которому посвящено богослужение субботы перед Пасхой, когда тело Иисуса еще "пребывало во гробе", — это сошествие Христа в ад для возвещения там победы над смертью и избавления душ, с верою ожидавших его пришествия.
На фото: прихожане и священники во время богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в храме Христа Спасителя.Прихожане и священники во время богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Основное событие, которому посвящено богослужение субботы перед Пасхой, когда тело Иисуса еще "пребывало во гробе", — это сошествие Христа в ад для возвещения там победы над смертью и избавления душ, с верою ожидавших его пришествия.
На фото: прихожане и священники во время богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в храме Христа Спасителя.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкТакие совпадения — когда Благовещение выпадает на Великую субботу, — в нынешнем столетии фиксируются всего несколько раз: по церковному календарю, это 2007, 2018 и 2029 годы, и потом только 2091 год.
На фото: патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в храме Христа Спасителя.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Такие совпадения — когда Благовещение выпадает на Великую субботу, — в нынешнем столетии фиксируются всего несколько раз: по церковному календарю, это 2007, 2018 и 2029 годы, и потом только 2091 год.
На фото: патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в храме Христа Спасителя.
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкБлаговещение отстоит ровно на девять месяцев от даты Рождества Христова. Считается, что Бог отправил архангела Гавриила к деве Марии с благой вестью в тот же день, в какой произошло Сотворение мира — таким образом, человечеству был дан второй шанс.
На фото: священнослужители во время крестного хода в Воскресенском кафедральном соборе Берлинской и Германской епархии Русской православной церкви в Берлине.Священнослужители во время крестного хода в Воскресенском кафедральном соборе Берлинской и Германской епархии Русской православной церкви в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Благовещение отстоит ровно на девять месяцев от даты Рождества Христова. Считается, что Бог отправил архангела Гавриила к деве Марии с благой вестью в тот же день, в какой произошло Сотворение мира — таким образом, человечеству был дан второй шанс.
На фото: священнослужители во время крестного хода в Воскресенском кафедральном соборе Берлинской и Германской епархии Русской православной церкви в Берлине.
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкНа Благовещение на Руси сложился красивый обычай выпускать в этот день птиц из клеток. Христианский смысл его связывают с древней иудейской традицией, согласно которой в качестве жертвы за грехи было положено приносить в Иерусалимский Храм разных животных и птиц.
На фото: верующие во время богослужения в Воскресенском кафедральном соборе Берлинской и Германской епархии Русской православной церкви в Берлине.Верующие во время богослужения в Воскресенском кафедральном соборе Берлинской и Германской епархии Русской православной церкви в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
На Благовещение на Руси сложился красивый обычай выпускать в этот день птиц из клеток. Христианский смысл его связывают с древней иудейской традицией, согласно которой в качестве жертвы за грехи было положено приносить в Иерусалимский Храм разных животных и птиц.
На фото: верующие во время богослужения в Воскресенском кафедральном соборе Берлинской и Германской епархии Русской православной церкви в Берлине.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПосле Воскресения Христова эта традиция потеряла смысл, поскольку главная жертва была принесена самим Сыном Божьим на Кресте.
На фото: прихожане во время богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.Прихожане во время богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
После Воскресения Христова эта традиция потеряла смысл, поскольку главная жертва была принесена самим Сыном Божьим на Кресте.
На фото: прихожане во время богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПатриарх Кирилл так объясняет этот обычай: "Птица, которая выходит из клетки и взмывает ввысь, к небу, является символом подлинной свободы", и люди также становятся свободными, когда "устремляются к небу, когда побеждают самих себя".
На фото: патриарх Московский и всея Руси Кирилл выпускает голубей после богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выпускает голубей после богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Патриарх Кирилл так объясняет этот обычай: "Птица, которая выходит из клетки и взмывает ввысь, к небу, является символом подлинной свободы", и люди также становятся свободными, когда "устремляются к небу, когда побеждают самих себя".
На фото: патриарх Московский и всея Руси Кирилл выпускает голубей после богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВ Великую субботу вначале служится утреня, в конце которой Плащаницу крестным ходом обносят вокруг храма, подносят к открытым царским вратам и возвращают на "гробницу" посреди церкви.
На фото: освящение пасхальных куличей и яиц во время Великой субботы в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске.Освящение пасхальных куличей и яиц во время Великой субботы в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
В Великую субботу вначале служится утреня, в конце которой Плащаницу крестным ходом обносят вокруг храма, подносят к открытым царским вратам и возвращают на "гробницу" посреди церкви.
На фото: освящение пасхальных куличей и яиц во время Великой субботы в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВ древности после окончания субботней литургии молящиеся в ожидании пасхальной утрени не расходились, и совершалось благословение хлебов, которые раздавались им для подкрепления.
На фото: прихожане во время богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в храме Христа Спасителя в Москве.Прихожане во время богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
В древности после окончания субботней литургии молящиеся в ожидании пасхальной утрени не расходились, и совершалось благословение хлебов, которые раздавались им для подкрепления.
На фото: прихожане во время богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в храме Христа Спасителя в Москве.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСейчас благословение хлебов и вина происходит сразу по окончании литургии, также в течение всей Великой субботы в храмах освящают пасхальную пищу.
На фото: освящение пасхальных яиц в Великую субботу в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске.Освящение пасхальных яиц в Великую субботу в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Сейчас благословение хлебов и вина происходит сразу по окончании литургии, также в течение всей Великой субботы в храмах освящают пасхальную пищу.
На фото: освящение пасхальных яиц в Великую субботу в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПосле Божественной литургии в Великую субботу патриарх совершает традиционный ежегодный объезд московских храмов, список которых до последнего момента держится в секрете.
На фото: патриарх Московский и всея Руси Кирилл освящает куличи после богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освящает куличи после богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
После Божественной литургии в Великую субботу патриарх совершает традиционный ежегодный объезд московских храмов, список которых до последнего момента держится в секрете.
На фото: патриарх Московский и всея Руси Кирилл освящает куличи после богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВ своем традиционном пасхальном послании патриарх Кирилл поздравил всех верующих с праздником Воскресения Христова, пожелав христианам приобретения "духовной зоркости" и "божественного присутствия в жизни".
На фото: прихожане после богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы у кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве.Прихожане после богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы у кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
В своем традиционном пасхальном послании патриарх Кирилл поздравил всех верующих с праздником Воскресения Христова, пожелав христианам приобретения "духовной зоркости" и "божественного присутствия в жизни".
На фото: прихожане после богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы у кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПервоиерарх РПЦ призвал верующих подарить свою любовь, заботу и внимание близким и сотворить добро тем, кто нуждается в помощи и утешении.
На фото: верующие освящают пасхальные куличи и яйца в Великую субботу в храме Святых апостолов Петра и Павла в Симферополе.Верующие освящают пасхальные куличи и яйца в Великую субботу в храме Святых апостолов Петра и Павла в Симферополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Первоиерарх РПЦ призвал верующих подарить свою любовь, заботу и внимание близким и сотворить добро тем, кто нуждается в помощи и утешении.
На фото: верующие освящают пасхальные куличи и яйца в Великую субботу в храме Святых апостолов Петра и Павла в Симферополе.
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Религия и мировоззрение
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Vasiliy Vasechkin II
«Патриарх на Пасху встретится с пожизненно осужденными в Бутырской тюрьме
... и пожелал им крепкого здоровья и долгих лет жизни…
18:09
07.04.2018
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