Патриарх Кирилл освятил куличи в шести храмах в Новой Москве

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в субботу днем, накануне праздника Воскресения Христова, совершил традиционный пасхальный объезд столичных храмов — освятил куличи, яйца и другую пасхальную еду в шести церквях, сообщил РИА Новости пресс-секретарь патриарха Александр Волков.
"Святейший патриарх посетил шесть храмов на новых территориях Москвы — в районе Новомосковский, Летово, поселке Мосрентген, а также в деревне Изварино. Сотни людей в каждом храме ждали освящения куличей и пасох и встречали с радостью предстоятеля", — рассказал священнослужитель.
По его словам, в каждом храме патриарх проходил вдоль длинных рядов столов с пасхальными куличами и яйцами и кропил их святой водой. "Патриарх поздравлял многочисленных собравшихся с наступающим праздником Пасхи, общался с людьми и благословлял их. Такая очень душевная, теплая атмосфера была, несмотря на холодную погоду", — добавил собеседник.
По традиции Русской церкви, верующие освящают пасхальную пищу накануне Пасхи. Это можно сделать во всех православных храмах в течение всего дня.
В 2018 году праздник Воскресения Христова приходится на 8 апреля.
На фото: верующие у Свято-Троицкого собора в Симферополе.
На Фото: освящение пасхальных куличей и яиц в Великую субботу в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске.
На фото: верующие освящают пасхальные куличи и яйца в Великую субботу в Свято-Троицком соборе в Симферополе.
На фото: прихожане и священники во время богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в храме Христа Спасителя.
На фото: патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в храме Христа Спасителя.
На фото: священнослужители во время крестного хода в Воскресенском кафедральном соборе Берлинской и Германской епархии Русской православной церкви в Берлине.
На фото: верующие во время богослужения в Воскресенском кафедральном соборе Берлинской и Германской епархии Русской православной церкви в Берлине.
На фото: прихожане во время богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.
На фото: патриарх Московский и всея Руси Кирилл выпускает голубей после богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве.
На фото: освящение пасхальных куличей и яиц во время Великой субботы в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске.
На фото: прихожане во время богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в храме Христа Спасителя в Москве.
На фото: освящение пасхальных яиц в Великую субботу в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске.
На фото: патриарх Московский и всея Руси Кирилл освящает куличи после богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.
На фото: прихожане после богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы у кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве.
На фото: верующие освящают пасхальные куличи и яйца в Великую субботу в храме Святых апостолов Петра и Павла в Симферополе.