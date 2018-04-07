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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Православные христиане отмечают Благовещение Богородицы

01:3507.04.2018
01590
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкРоспись готовых пасхальных куличей. Архивное фотоРоспись готовых пасхальных куличей. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Православные христиане 7 апреля отмечают один из 12 главных церковных праздников, Благовещение Пресвятой Богородицы, и одновременно встречают Великую субботу — последний день перед Пасхой. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в связи с этим исполнит сразу две многолетние традиции: освятит куличи и выпустит в небо белых голубей.

Свежеиспеченный кулич. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Благовещение Богородицы, в отличие от Пасхи, относится к категории "неподвижных" церковных праздников — отмечаемых всегда в один и тот же день (в данном случае — 7 апреля). Такие совпадения — когда Благовещение выпадает на Великую субботу, канун праздника Воскресения Христова, — в нынешнем столетии фиксируются всего несколько раз: по церковному календарю, это 2007, 2018 и 2029 годы, и потом только 2091 год.

Основное событие, которому посвящено богослужение субботы перед Пасхой, когда тело Иисуса еще "пребывало во гробе", — это сошествие Христа в ад для возвещения там победы над смертью и избавления душ, с верою ожидавших его пришествия. Перед литургией в храмах в этот день служится продолжительная вечерня, во время которой читаются паремии — ветхозаветные пророчества о страданиях, смерти и воскресении Спасителя.

В свою очередь праздник Благовещения основан в память о том, как архангел Гавриил принес Деве Марии благую весть о грядущем рождении Иисуса Христа. Это событие отстоит ровно на девять месяцев от даты Рождества Христова. На Русь праздник пришел в X веке вместе с христианством, и именно в России сложился обычай выпускать в этот день птиц из клеток.

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© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Объясняя в одной из своих проповедей смысл данной традиции, патриарх Кирилл замечает, что "птица, которая выходит из клетки и взмывает ввысь, к небу, является символом подлинной свободы", и люди также становятся свободными, когда "устремляются к небу, когда побеждают самих себя".

На Благовещение, которое, как правило, приходится на время Великого поста, церковный устав разрешает есть рыбу. Однако поскольку в этом году праздник отмечается в Великую субботу Страстной седмицы — период наиболее строгого поста, делается "послабление" лишь на то, чтобы употребить немного вина.

"В Великую субботу в 9.30 в храме Христа Спасителя святейший патриарх Кирилл совершит Божественную литургию в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. По окончании литургии состоится выпуск голубей и освящение куличей", — сообщили РИА Новости в пресс-службе предстоятеля.

Пасхальные куличи. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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После этого патриарх совершит ежегодный пасхальный объезд храмов Москвы, список которых держится в секрете до последнего момента. Во время объезда глава РПЦ освящает куличи и крашеные яйца и общается с верующими. Как обычно, пасхальную пищу будут освящать и во всех православных храмах в течение всего дня.

А в ночь на воскресенье предстоятель РПЦ возглавит торжественное богослужение в честь праздника Воскресения Христова в главном кафедральном храме столицы. Пасхальная заутреня в храме Христа Спасителя начнется в 23.00.

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