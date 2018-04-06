В Киеве подожгли храм УПЦ Московского патриархата

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости. В Киеве неизвестные ночью подожгли храм Иерусалимской иконы Богородицы Украинской православной церкви Московского патриархата, сообщил настоятель Димитрий Гарчук.

"Благодарю от сердца пожарных Голосеевского района. Прости, Господи, поджигателям, ибо не ведают, что творят", — написал он на своей странице в Facebook и опубликовал фотографии с пожара.

На снимках видны обгоревшие стены внутри здания.

На Украине сейчас действует каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП) — самоуправляемая церковь в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием структуры — Киевский патриархат (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).

В УПЦ МП неоднократно сообщали о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов представителями УПЦ КП. Так, в понедельник радикалы напали на Свято-Успенский храм в селе Птичья Ровенской области. Они требовали передать его под юрисдикцию Киевского патриархата.