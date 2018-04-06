Социологи выяснили отношение россиян к Пасхе

МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Пасха входит в тройку самых важных для россиян праздников, уступая только Дню Победы и Новому году, более половины наших сограждан придерживаются тех или иных традиционных пасхальных обрядов, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Чаще на просьбу социологов назвать самые важные для них праздники россияне упоминают только День Победы (71%) и Новый год (60%). А вот православное Рождество, которое отмечается 7 января, оказалось менее распространено – его в ходе опроса назвали четверть от всех респондентов (25%).
"Те или иные традиции, связанные с празднованием Пасхи, соблюдает большинство россиян. В 2018 году 59% опрошенных будут готовить куличи, пасху, красить яйца, 24% — освящать их в церкви. Более трети граждан (39%) отправятся в гости или примут родных и близких у себя, 12% преподнесут им подарки. Ко всенощной в пасхальную ночь планируют пойти 7% опрошенных", — выяснил ВЦИОМ.
"Правила воздержания в еде в течение всего Великого Поста полностью или частично в этом году соблюдают 20% россиян", — отмечено в материалах опроса.
Еще 3% респондентов, по данным ВЦИОМ, собирались поститься в течение последней недели перед Пасхой.
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 1-2 апреля 2018 года среди 2 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,2%.