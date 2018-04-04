Патриарх Кирилл потребовал от спевшего "Мурку" священника уехать из Москвы

Патриарх Кирилл во время богослужения в пятницу первой седмицы Великого поста на московском подворье Троице-Сергиевой лавры

Патриарх Кирилл во время богослужения в пятницу первой седмицы Великого поста на московском подворье Троице-Сергиевой лавры

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Патриарх Кирилл потребовал от священника, который исполнил "Мурку" в трапезной одного из московских храмов, покинуть пределы Московской епархии, сообщил пресс-секретарь предстоятеля РПЦ священник Александр Волков.

Ранее в сети появился видеоролик, на котором священник исполняет "Мурку" во время трапезы. Как сообщил Волков в своем Facebook, священник — архимандрит Венедикт (Цирковый), который служит в Тираспольской епархии.

"О ролике, в котором священник… исполнял песню "Мурка" в трапезной одного из московских храмов, доложено святейшему патриарху Кириллу, правящему епископу города Москвы. Священнику указано сегодня покинуть пределы Московской епархии и отбыть в Тираспольскую епархию, клириком которой он является, под архипастырское наблюдение правящего архиерея", — написал Волков в Facebook.