Ораторию "Страсти по Матфею" исполнили в память о погибших в Кемерово

МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Исполнение оратории митрополита Илариона (Алфеева) "Страсти по Матфею" в Москве началось с минуты молчания в память о погибших при пожаре в торговом центре в Кемерово, а сам автор музыкального произведения призвал не забывать о существовании в каждой человеческой жизни Божественного промысла и того, что Бог находится рядом с каждым человеком и в момент его смерти.

С понедельника у православных христиан наступила Страстная неделя. Музыкальное представление "Страсти по Матфею" прошло в столичном концертном зале Crocus City Hall, в числе исполнителей был победитель вокального проекта "Голос" иеромонах Фотий. В начале оратории глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион призвал собравшихся в зале почтить память жертв кемеровской трагедии минутой молчания. Хор исполнил "Вечную память".

"Всякий раз, когда в нашей жизни происходит горе, когда на наших глазах умирают люди — близкие нам или те, кого мы не знаем, и всякий раз, когда люди уходят из жизни преждевременно, мы не можем не задавать себе вопрос: почему, за что, как так произошло, почему не уберегли? И нам, священнослужителям, очень часто приходится слышать вопросы: а где же был Бог, куда же ваш Бог смотрел?" — сказал митрополит Иларион перед началом исполнения.

Иерарх Русской церкви отметил, что в каждой смерти есть две составляющие: человеческий фактор и Божественный промысел. "Когда люди умирают смертью преждевременной или насильственной, то очень часто на виду, прежде всего, человеческий фактор. И мы говорим о том, что к смерти привели те или иные обстоятельства, те или иные ошибки, или причиной смерти одних людей становится злая воля других людей. Но есть еще и Божественный промысел, который заключается в том, что Бог даже все человеческие ошибки и все человеческие злые дела направляет к добрым последствиям", — сказал митрополит.

Православные христиане, пояснил он, не сомневаются в том, что Бог заботится обо всяком человеке. "Бог находится рядом со всяким человеком, в том числе с тем, который страдает, который умирает, и когда человек переходит в мир иной, то Бог сам его там встречает и размещает в той обители, которую человек своей жизнью заслужил", — сказал митрополит.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.