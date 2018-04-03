В Троице-Измайловском соборе Петербурга прошла панихида в годовщину теракта

Панихида по погибшим при теракте в метро Петербурга в Троице-Измайловском соборе

Панихида по погибшим при теракте в метро Петербурга в Троице-Измайловском соборе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр — РИА Новости. Погибших год назад при теракте в метро помянули во вторник во время панихиды в Троице-Измайловском соборе Санкт-Петербурга.

Днем 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Погибли 16 человек, включая террориста-смертника.

© РИА Новости / Кирилл Чулков Панихида по погибшим при теракте в метро Петербурга в Троице-Измайловском соборе © РИА Новости / Кирилл Чулков Панихида по погибшим при теракте в метро Петербурга в Троице-Измайловском соборе

Из официальных лиц на панихиде присутствовал председатель городского комитета по социальной политике Александр Ржаненков. "Такие испытания, они сближают", — сказал он, указав на двоих находившихся в храме молодых людей из организации "Прерванный полет", каждый из которых потерял всю семью в катастрофе рейса Анапа — Санкт-Петербург в 2006 году.

Богослужение началась в 13.00 и проходило в центре храма перед невысоким золоченым панихидным столом с крестом и подсвечниками, кануном. Настоятель собора протоиерей Геннадий Бартов перед началом панихиды объявил, что присутствующие "по христианскому долгу и гражданской совести" собрались молитвенно помянуть "безвинно убиенных и пострадавших в трагическом событии, террористическом акте, совершенном в нашем мирном городе", "чтобы Господь простил погибшим их грехи, вольные и невольные, совершенные по неведению". Во время службы священники несколько раз называли поименно всех 15 погибших.

© РИА Новости / Кирилл Чулков Панихида по погибшим при теракте в метро Петербурга в Троице-Измайловском соборе © РИА Новости / Кирилл Чулков Панихида по погибшим при теракте в метро Петербурга в Троице-Измайловском соборе

"Поминают всех, крещенных и некрещенных, мусульман. Все они погибли вместе, поэтому неправильно было бы разделять. Патриарх, когда год назад совершал панихиду в вестибюле метро, он помянул всех без исключения", — пояснил РИА Новости участвовавший в панихиде клирик Троице-Измайловского собора Сергий Кубышкин.

После панихиды часть присутствовавших направилась к станции метро "Технологический институт", чтобы возложить цветы. Родственники погибших собирались вместе и не спешили уходить из храма.