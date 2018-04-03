На Пасху общественный транспорт в Москве будет работать до 3.30 ночи

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Наземный городской транспорт в Москве в Пасхальную ночь с 7 по 8 апреля будет курсировать до 3.30 ночи, сообщил руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.
Он напомнил, что помимо этого москвичи смогут воспользоваться одним из 11 постоянных ночных маршрутов наземного транспорта, которые связывают центр Москвы с отдаленными районами столицы. Все они работают с интервалом в 15-30 минут.
Как сообщалось ранее, в дни пасхальных праздников — 1, 8, 15 и 17 апреля ГУП "Мосгортранс" организовал 37 бесплатных маршрутов, включая 10 действующих и 27 специальных экспрессных маршрутов. Транспорт проследует к 17 основным городским и пригородным кладбищам.
Помимо этого, на Пасху, 8 апреля ОАО "ЦППК" и ОАО "МТППК" увеличат количество остановок 53 пригородных поездов.