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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Китай намерен бороться с попытками подорвать режим извне при помощи религии

08:4003.04.2018
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкРайон Пудун в Шанхае. Архивное фотоРайон Пудун в Шанхае. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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ПЕКИН, 3 апр – РИА Новости. Власти Китая приветствуют развитие связей между китайскими и зарубежными религиозными кругами, но намерены пресекать любые попытки иностранных организаций и отдельных лиц через религию подорвать существующий политический режим и социальный строй, говорится в опубликованной Госсоветом КНР во вторник "Белой книге" по защите свободы вероисповедания.

Ким Чен Ын в Китае. 28 марта 2018 года
© AP Photo / Ju Peng
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"Белая книга" — документ, поясняющий официальную позицию властей Китая по тому или иному вопросу проводимой государственной политики. Госсовет КНР ранее опубликовал "Белые книги" по военной стратегии страны, по развитию Арктики, по проблеме борьбы с наркотиками, по прогрессу в защите прав человека, по важному для Пекина вопросу политики "одного Китая", о защите окружающей среды и ряд других.

"Правительство КНР поддерживает и стимулирует религиозные связи и обмены с другими странами на основе независимости, равенства, взаимоуважения и дружбы, как и установление и укрепление дружественных отношений и доверия с зарубежными религиозными кругами", — говорится в документе, посвященном защите свободы вероисповедания.

Однако отмечается, что "правительство Китая решительно выступает против того, чтобы иностранные организации и отдельные лица использовали религию и религиозные учения для совершения действий, которые нарушают законы, правила и политические нормы КНР, для попытки контролировать китайские религиозные организации, для вмешательства в религиозные дела Китая, вплоть до попыток подрыва существующего политического режима и социалистического строя".

Китайские власти намерены "упорно бороться с подобными явлениями", предпринимая для этого все законные меры.

© Фото : Fong ChenХрам Неба в Пекине
© Фото : Fong Chen
Храм Неба в Пекине

Борьба с религиозным экстремизмом

Отдельно в "Белой книге" выделен пункт о необходимости противостоять религиозному экстремизму. Отмечается, что "Пекин намерен бороться с любыми проявлениями религиозного экстремизма согласно законодательству".

Мужчина с флагом Китая. архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"Государство обеспечивает право на свободу вероисповеданий и свободу на проведение обычных религиозных мероприятий, при этом запрещается незаконная религиозная деятельность, запрещается использовать религию для пропаганды экстремистских идей и действий", — подчеркивается в документе.

В тексте говорится, что Китай выступает против любых форм экстремизма, разжигания межрелигиозной ненависти, пропаганды дискриминации и призывов к насилию. Как отмечают власти страны, запрещена дискриминация как по религиозному, так и по расовому признаку.

"Нельзя пропагандировать, поддерживать, финансировать религиозный экстремизм, использовать религию для разрушения национального единства, раскола страны и осуществления терактов. Власти страны намерены предпринимать меры для подавления распространения на своей территории религиозного экстремизма, также особое внимание будет уделяться тому, чтобы не связывать террористические акты и явления религиозного экстремизма с какой-то определенной нацией или религией", — отмечается в тексте.

© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкШаолиньский буддийский монастырь в Китае
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Шаолиньский буддийский монастырь в Китае

Защита прав на свободу вероисповедания

В опубликованном документе отмечается, что власти страны намерены уважать и обеспечивать свободу вероисповедания своих граждан, которые имеют полное право верить в любую религию, как и свободу не верить ни во что. Особо подчеркивается, что религиозные взгляды никак не должны сказываться на политических правах или социальном положении граждан.

Российско-китайские переговоры. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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"Каждый человек имеет право верить в любую религию, равно как и право не исповедовать ни одну из религий, при этом все граждане вне зависимости от своих религиозных предпочтений имеют равные права в политической, экономической, общественно-культурной сферах, различие в вероисповедании не может послужить причиной возникновения неравенства", — отмечается в документе.

Власти Китая подчеркивают, что все религии равны и ко всем государство относится одинаково. Никто не имеет права притеснять других из-за различий в религии, насильственно принуждать исповедовать ту или иную религию. Подчеркивается, что все верующие и неверующие граждане должны неукоснительно "соблюдать общественный порядок и добрые нравы, уважать культурные традиции и общественную мораль".

© РИА Новости / Сергей ПятаковШаолиньский буддийский монастырь в Китае
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Шаолиньский буддийский монастырь в Китае

Религия и цифры

В "Белой книге" сообщается, что самыми распространенными религиями в Китае являются буддизм, даосизм, ислам, христианство, в стране насчитывается более 200 миллионов верующих граждан и более 380 тысяч священнослужителей, 222 тысячи из которых относятся к буддизму, а более 40 тысяч – к даосизму.

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© AP Photo / Ng Han Guan
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Более 20 миллионов человек в Китае, в большинстве своем национальные меньшинства, исповедуют ислам, среди них около 57 тысяч – религиозные служители. В стране живут порядка 6 миллионов католиков, среди них 8 тысяч — священнослужители. Еще 38 миллионов человек относятся к другим ответвлениям христианства, в том числе порядка 57 тысяч священнослужителей. Также в КНР существуют приверженцы многочисленных народных верований.

На территории КНР зарегистрированы более 5500 религиозных групп и организаций, семь из которых – общегосударственные, среди них Китайская буддистская ассоциация, Китайское даосское общество, Китайская исламская ассоциация, Ассоциация китайских католиков-патриотов, Китайский католический епископский колледж, Китайское христианское общество.

Сейчас в Китае насчитывается более 144 тысяч учреждений для совершения религиозных обрядов. Среди них 33,5 тысячи буддистских храмов и монастырей, 9 тысяч даосских храмов, 35 тысяч мечетей, 98 католических храмов и еще порядка 6 тысяч церквей и церемониальных залов для собраний, также существует около 60 тысяч церквей и мест собраний для представителей других ответвлений христианства.

Отмечается, что около 20 тысяч религиозных деятелей активно участвуют в политической жизни страны, входят в число делегатов Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) и Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК).

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