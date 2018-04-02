РПЦ: Стивен Хокинг искал в расширяющейся Вселенной "замысел Бога"

МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Британский астрофизик Стивен Хокинг в своих исследованиях не опровергал существование Бога – Творца Вселенной, заявил председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Отвечая на вопросы в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24", иерарх Русской церкви обратил внимание на то, что в самой популярной книге Хокинга "Краткая история времени" изложены теории, которые не противоречат идее существования Бога.

По словам митрополита Илариона, автор этой книги, раскрывающей взгляды известного ученого на историю возникновения Вселенной и "теорию большого взрыва", неоднократно упоминает Бога: "Хокинг довольно часто обращается к теме Бога, он ставит знак вопроса, но никогда не отвечает на этот вопрос".

Глава ОВЦС привел в пример фразу из книги: "Представление о расширяющейся Вселенной не исключает Создателя".

"Стивен Хокинг представляет собой пример очень честного ученого, который показывает, до каких границ доходит наука и за какие границы она не может переступить", — отметил митрополит Иларион.

Иерарх напомнил и другие слова из работы недавно скончавшегося британского физика-теоретика: "Если будет найден ответ на вопрос о происхождении Вселенной, это будет полным триумфом человеческого разума, ибо тогда нам станет понятен замысел Бога".

Хокинг скончался 14 марта в возрасте 76 лет. На протяжении десятилетий он оставался наиболее известным современным физиком и популяризатором науки, при этом борясь с неизлечимым заболеванием — боковым амиотрофическим склерозом.