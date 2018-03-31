МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских иудеев с праздником Песах и отметил его особую значимость для истории еврейского народа, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Этот древний и особо почитаемый иудеями всего мира праздник напоминает о важнейшей вехе в истории еврейского народа – избавлении от рабства, обретении свободы и достоинства. Он обращает верующих к непреходящим духовно-нравственным ценностям иудаизма, идеалам добра и справедливости", — написал Путин.

Президент подчеркнул, что российские евреи с глубоким уважением относятся к заветам своих предков, их обычаям и устоям, воспитывают молодёжь в приверженности традициям дружбы, доверия и взаимопонимания, которыми по праву гордятся народы нашей страны.

"И конечно, отмечу многогранную, востребованную деятельность еврейской общины, её значимый вклад в поддержание межрелигиозного и межнационального диалога, в реализацию масштабных инициатив в сфере культуры и просветительства, в делах милосердия и благотворительности", — сказал Путин.

Песах — один из древнейших иудейских праздников. Он посвящается самому главному событию библейской истории, которое считается началом истории еврейского народа – Исходу из Египта и освобождению народа от 400-летнего рабства.