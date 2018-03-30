Патриарх: Сербия надеется на помощь России в вопросе сохранения Косово

МОСКВА, 30 мар – РИА Новости, Сергей Стефанов. Сербия сделает все возможное, чтобы сохранить Косово и сербское присутствие в этом крае, и в этой связи в особенности надеется на содействие России и Русской православной церкви, заявил в интервью РИА Новости патриарх Сербский Ириней.
Отвечая на вопрос о том, каково положение сербов через 10 лет после одностороннего провозглашения "независимости" косовскими албанцами (в 2008 году), патриарх отметил, что Косово — это "большая проблема и большая рана сербского народа", а в прошлом — это место, где формировались сербская история, государственность и духовность.
Он признал, что после 1999 года — бомбардировок странами НАТО суверенной Югославии — храмы и монастыри в Косово и Метохии, в основном, были разрушены и сожжены. "Систематически уничтожаются наши кладбища. Вообще косовские албанцы стремятся к тому, чтобы стереть любое доказательство нашего присутствия на этой земле", — отметил глава Сербской церкви.
По словам патриарха, сейчас Сербия настойчиво борется за то, чтобы сохранить Косово в составе страны, поскольку "эта земля отнимается от Сербии неоправданно".
"Мы делаем все возможное, чтобы сопротивляться давлению тех стран, которые так несправедливо ведут себя по отношению к нам, имея в виду признание Косово. Это самая большая неправда, которую совершили "сильные мира сего" и которая будет иметь серьезнейшие последствия для всего мира. Мы, вместе с тем, выражаем надежду на то, что многие страны переменят свою позицию. В особенности же мы надеемся на Россию, которая занимает ведущие позиции в мире. Наши силы малы, и мы очень нуждаемся в помощи со стороны братской России и Русской православной церкви", — заявил патриарх.
"И сегодня, когда многие государства заняли антироссийскую позицию, мы остались на стороне России. Нам это многие ставят в упрек, я не хочу напоминать, о ком идет речь. Эти люди всячески препятствуют вхождению Сербии в Евросоюз, называя нас "малой Россией". Мы ничего против этого не имеем — даже рады, что нас так называют", — добавил патриарх Ириней.
Албанские власти Косово в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии в 2008 году. Фактически официальный Белград перестал контролировать территорию южной автономии в 1999 году. Самопровозглашенную республику к настоящему времени признали более 100 государств ООН, не признают Сербия, Россия, Китай, Испания, Греция и ряд других стран.