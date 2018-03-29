Путешественник Федор Конюхов доставит в Россию Благодатный огонь

МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Делегация Фонда Андрея Первозванного, в составе которой будет присутствовать известный священник и путешественник Федор Конюхов, доставит Благодатный огонь из Иерусалима в Москву накануне праздника православной Пасхи, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда.

"Возглавят делегацию председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Иванович Якунин и представитель Русской православной церкви епископ Красногорский Иринарх, викарий святейшего патриарха Московского и всея Руси. Традиционно в состав делегации Фонда Андрея Первозванного войдут общественные и государственные деятели, священнослужители, деятели культуры, журналисты и бизнесмены. В общей сложности около 100 человек. Среди них заместитель председателя Государственной думы Ольга Епифанова, … российский путешественник протоиерей Федор Конюхов", — говорится в сообщении.

Седьмого апреля, накануне праздника Пасхи, члены делегации станут участниками литании (богослужения) Благодатного огня в Храме Воскресения Христова. Прямую трансляцию из Иерусалима будут вести телеканал НТВ и "Радио России". Специальным авиарейсом Благодатный огонь будет доставлен в Москву и передан патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Ежегодно сотни верующих встречают делегацию в аэропорту Внуково, после чего развозят огонь в храмы Москвы, Московской области и других регионов.

Принесение Благодатного огня в пределы РПЦ осуществляется в рамках миротворческой программы Фонда "Просите мира Иерусалиму", которая осуществляется с 2003 года.

"Важной составляющей этой инициативы является молитва о мире на Святой Земле. Делегация Фонда Андрея Первозванного вместе с патриархом Иерусалимским молится о мире на Святой Земле. Молитва о мире на Святой Земле читается также в храмах Русской православной церкви", — объясняют в фонде.