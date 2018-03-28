Межрелигиозный совет России призвал запретить ваххабизм

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Межрелигиозный совет России (МСР) обратился к федеральным властям с просьбой признать экстремистскими все действующие в стране ваххабитские организации, а саму идеологию осудить как террористическую, говорится в распространенных в среду документах по итогам заседания совета.

"Члены Межрелигиозного совета России подчеркнули необходимость обратиться к государственному руководству Российской Федерации с предложением осудить идеологию ваххабизма как террористическую, а организации, проповедующие эту идеологию, признать террористическими организациями", — сообщает синодальный отдел Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Соответствующее предложение было закреплено в итоговой резолюции МСР. "Обратиться в органы государственной власти с предложением о признании ваххабизма экстремистской идеологией, а ваххабитских организаций – экстремистскими организациями", — говорится, в частности, в тексте резолюции.

Ранее ряд мусульманских лидеров России уже выступали с подобным предложением. Так, в 2016 году была принята так называемая грозненская фетва, которую поддержали муфтияты Чечни, Дагестана, Татарстана, представители Координационного центра мусульман Северного Кавказа и Центрального духовного управления мусульман. Документ, согласно тексту, "является единодушным решением муфтиев и ученых России и обязателен к исполнению всеми мусульманскими организациями на территории Российской Федерации", он отделяет сторонников истинного ислама от последователей сект, осуждая, в частности, ваххабизм, сформировавшийся в XVIII веке на Аравийском полуострове. Вместе с тем некоторые мусульманские организации все же не поддержали документ в его первоначальном виде; в частности, Совет муфтиев России призвал к его доработке.

Ваххабизм — радикальное движение, его сторонники характеризуются нетерпимым отношением к мусульманам, придерживающимся других направлений ислама. В Чечне запрет на исповедание ваххабизма действует с 2000 года.

Межрелигиозный совет, созданный в 1998 году, объединяет духовных лидеров четырех традиционных конфессий России: православия, ислама, иудаизма и буддизма. Председателем МСР является патриарх Московский и всея Руси Кирилл.