Межрелигиозный совет России призвал запретить ваххабизм

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Межрелигиозный совет России (МСР) обратился к федеральным властям с просьбой признать экстремистскими все действующие в стране ваххабитские организации, а саму идеологию осудить как террористическую, говорится в распространенных в среду документах по итогам заседания совета.
"Члены Межрелигиозного совета России подчеркнули необходимость обратиться к государственному руководству Российской Федерации с предложением осудить идеологию ваххабизма как террористическую, а организации, проповедующие эту идеологию, признать террористическими организациями", — сообщает синодальный отдел Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
Соответствующее предложение было закреплено в итоговой резолюции МСР. "Обратиться в органы государственной власти с предложением о признании ваххабизма экстремистской идеологией, а ваххабитских организаций – экстремистскими организациями", — говорится, в частности, в тексте резолюции.
Межрелигиозный совет, созданный в 1998 году, объединяет духовных лидеров четырех традиционных конфессий России: православия, ислама, иудаизма и буддизма. Председателем МСР является патриарх Московский и всея Руси Кирилл.