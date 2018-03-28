В Одесской области осквернили храм УПЦ Московского патриархата

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости. В Одесской области неизвестные осквернили храм преподобного Серафима Саровского Украинской православной церкви Московского патриархата, сообщили в центре информации УПЦ МП.

Инцидент произошел в ночь на 27 марта в селе Роксоланы Овидиопольского района.

Неизвестные проникли в церковь через окно, предварительно вырвав решетку и разбив стекло. Они сломали все замки, рассыпали по храму приношения, разлили масло, принесенное прихожанами на панихиду, и разбросали по полу церковную утварь.

На месте происшествия работала полиция, подтвердившая факт преступления.

Это уже не первый с начала года случай осквернения церквей УПЦ МП в Одесской области. В январе неизвестные ограбили Свято-Покровский храм в Черноморске. В епархии тогда отметили, что в 2017 году ни одно из 19 ограблений и осквернений храмов не было раскрыто.

Сейчас на Украине действуют несколько церквей православного обряда — признанная всеми поместными православными церквями мира УПЦ МП, а также УПЦ Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь, Украинская греко-католическая церковь.

При этом УПЦ Московского патриархата неоднократно сообщала о притеснениях священнослужителей и захватах православных храмов представителями УПЦ Киевского патриархата. Так, за 2014-2016 годы УПЦ МП потеряла сорок храмов.