В Одесской области осквернили храм УПЦ Московского патриархата

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости. В Одесской области неизвестные осквернили храм преподобного Серафима Саровского Украинской православной церкви Московского патриархата, сообщили в центре информации УПЦ МП.
Неизвестные проникли в церковь через окно, предварительно вырвав решетку и разбив стекло. Они сломали все замки, рассыпали по храму приношения, разлили масло, принесенное прихожанами на панихиду, и разбросали по полу церковную утварь.
На месте происшествия работала полиция, подтвердившая факт преступления.
Это уже не первый с начала года случай осквернения церквей УПЦ МП в Одесской области. В январе неизвестные ограбили Свято-Покровский храм в Черноморске. В епархии тогда отметили, что в 2017 году ни одно из 19 ограблений и осквернений храмов не было раскрыто.
При этом УПЦ Московского патриархата неоднократно сообщала о притеснениях священнослужителей и захватах православных храмов представителями УПЦ Киевского патриархата. Так, за 2014-2016 годы УПЦ МП потеряла сорок храмов.