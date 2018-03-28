"Если не гей — в тюрьму". Христиан в США и Европе преследуют за проповеди

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости, Антон Скрипунов. Христиан в Европе и Америке все чаще судят за убеждения. В Греции, например, проходит беспрецедентный по скандальности процесс: митрополиту Калавритскому Амвросию грозит тюрьма за высказывания о гомосексуалистах. Аналогичные тяжбы ведутся в США. О том, как верующие борются за свои права и на чьей стороне политики, — в материале РИА Новости.
Бунт из-за поста
Решение суда города Эйон на западе Греции, оправдавшего митрополита Калавритского Амвросия, не удовлетворило гособвинение. Возмутивший всю страну скандал продолжает набирать обороты.
А началось все с гневного поста в Facebook, в котором священнослужитель осудил государство за принятие закона об официальной регистрации гей-пар. Вообще, представители Элладской церкви давно воюют с властями за "сохранение богоподобного облика народа". Но особо непримиримым конфликт стал с приходом на пост премьер-министра Алексиса Ципраса, открыто заявившего стране, где православие — государственная религия, что не верит в Бога.
"Не слушайте их (гомосексуалистов. — Прим. ред.)! Не верьте им! Не приближайтесь к ним!" — эту фразу прокуратура расценила как призыв к пастве преследовать геев.
Разбирательство в суде первой инстанции длилось несколько месяцев и оставило недовольными всех. "Мы, безусловно, уважаем решение суда, но, на наш взгляд, оно юридически неверное и в любом случае противоречит прецедентному праву Европейского суда по правам человека", — заявил представитель обвинения Клео Пападопулос.
"Наш основной аргумент заключался в том, что митрополит в первую очередь критиковал политиков, а его суждения о геях представляют собой оценку с точки зрения церковных канонов, а не призыв к преследованиям", — ответил адвокат митрополита Гиоргос Мпескос.
Верующие устроили свою акцию, требуя, чтобы власти оставили в покое священнослужителя, а сами ушли в отставку. Масло в огонь добавила гневная публикация митрополита Амвросия почти сразу после судебного заседания: "Свободой слова могут пользоваться только члены "Сиризы" (правящая партия в Греции. — Прим. ред.), гомосексуалисты и анархисты".
За решетку из-за торта
В Европе и США известно несколько случаев, когда право на свободу вероисповедания вступало в конфликт с принципом защиты прав сексуальных меньшинств. Так, в прошлом десятилетии суд в Швеции приговорил пастора Оке Грина к месяцу тюрьмы за негативные высказывания о геях во время проповеди.
Куда острее эта проблема стоит в США. Чуть ли не каждые несколько месяцев там сообщают об очередном судебном разбирательстве между верующими и властями. А тяжба между кондитером Джеком Филлипсом и Комиссией по гражданским правам Колорадо, по мнению экспертов, наверняка войдет в учебники. Сейчас дело рассматривает Верховный суд США.
В 2012 году Филлипс получил заказ на изготовление большого свадебного торта для однополой пары. Он ответил, что готов выполнить любой другой заказ, кроме этого, — иначе он станет косвенным участником однополой свадьбы, что противоречит его религиозным убеждениям. Пара подала на кондитера в суд штата Колорадо, который встал на ее сторону.
Власти штата оштрафовали кондитера, обязав провести "переподготовку" сотрудников. Тот воспротивился, ссылаясь на то, что одна из сотрудниц фирмы, его 88-летняя мама, уж точно не будет переучиваться.
В стране развернулась целая кампания в защиту Филлипса. Причем его поддержали даже в администрации Трампа, поскольку судебное преследование кондитера нарушает первую поправку к Конституции США, гарантирующую свободу слова и вероисповедания.
"Верховный суд рассматривает следующий вопрос: можно ли покрывать дискриминацию сексуальных меньшинств под видом конституционного права на свободу слова. Его решение способно привести к тому, что по всей стране на различных учреждениях, будь то пекарня или похоронное бюро, появятся таблички: "Только для гетеросексуалов", — объясняет адвокат Луиза Меллинг.
С каждым годом подобных случаев в разных странах все больше. Причем судебные тяжбы длятся годами. Есть ли решение проблемы?
"Большинство христиан стоят на жесткой и непримиримой позиции по отношению к сексуальным меньшинствам. <…> Поэтому я не предвижу на ближайшую перспективу каких-либо изменений", — рассуждает доцент РАНХиГС, религиовед Игорь Загарин.
Брак как союз мужчины и женщины, по его словам, — одна из базовых ценностей для любой традиционной религии. Возможно, именно поэтому верующие порой идут на открытый конфликт с властями — даже ценой собственной свободы.