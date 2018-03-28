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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

"Если не гей — в тюрьму". Христиан в США и Европе преследуют за проповеди

08:0028.03.2018
(обновлено: 08:17 28.03.2018)
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© AFP 2018 / Luis AcostaАкция против закона об абортах на площади Зокало в Мехико. 17 июня 2009Акция против закона об абортах на площади Зокало в Мехико. 17 июня 2009
© AFP 2018 / Luis Acosta

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости, Антон Скрипунов. Христиан в Европе и Америке все чаще судят за убеждения. В Греции, например, проходит беспрецедентный по скандальности процесс: митрополиту Калавритскому Амвросию грозит тюрьма за высказывания о гомосексуалистах. Аналогичные тяжбы ведутся в США. О том, как верующие борются за свои права и на чьей стороне политики, — в материале РИА Новости.

Бунт из-за поста

Решение суда города Эйон на западе Греции, оправдавшего митрополита Калавритского Амвросия, не удовлетворило гособвинение. Возмутивший всю страну скандал продолжает набирать обороты.

© Фото : Сергей СтефановМитрополит Калавритский и Эгиалийский Амвросий (Элладская православная церковь)
© Фото : Сергей Стефанов
Митрополит Калавритский и Эгиалийский Амвросий (Элладская православная церковь)

А началось все с гневного поста в Facebook, в котором священнослужитель осудил государство за принятие закона об официальной регистрации гей-пар. Вообще, представители Элладской церкви давно воюют с властями за "сохранение богоподобного облика народа". Но особо непримиримым конфликт стал с приходом на пост премьер-министра Алексиса Ципраса, открыто заявившего стране, где православие — государственная религия, что не верит в Бога.

Столкновение членов православной организации с полицией во время акции протеста против постановки пьесы Час дьявола в Салониках 18 октября 2017 года
© AFP 2018 / Sakis Mitrolidis
"Гори в аду, Ципрас!": миллионы верующих Греции готовятся к восстанию
Казалось бы, священнослужителю ничего не будет за свои слова, ведь греческое духовенство много раз позволяло себе резко высказываться о сексуальных меньшинствах. Однако митрополитом заинтересовались местные правоохранительные органы.

"Не слушайте их (гомосексуалистов. — Прим. ред.)! Не верьте им! Не приближайтесь к ним!" — эту фразу прокуратура расценила как призыв к пастве преследовать геев.

Разбирательство в суде первой инстанции длилось несколько месяцев и оставило недовольными всех. "Мы, безусловно, уважаем решение суда, но, на наш взгляд, оно юридически неверное и в любом случае противоречит прецедентному праву Европейского суда по правам человека", — заявил представитель обвинения Клео Пападопулос.

"Наш основной аргумент заключался в том, что митрополит в первую очередь критиковал политиков, а его суждения о геях представляют собой оценку с точки зрения церковных канонов, а не призыв к преследованиям", — ответил адвокат митрополита Гиоргос Мпескос.

Участники демонстрации в защиту православия в Афинах, Греция. 4 марта 2018
© РИА Новости / Геннадий Мельник
В Афинах прошел митинг в поддержку православия
Но бунт уже начался. В город, где проходил суд, приехали депутаты парламента от ультраправой партии "Золотая заря". Воспользовавшись поводом, они, по информации местных СМИ, вместе со своими сторонниками устроили уличное шествие, выкрикивали антиправительственные лозунги. Дошло до того, что толпа протестующих заблокировала вход в кафедральный собор и, что неожиданно для ультраправых, развесила на нем ЛГБТ-символику.

Верующие устроили свою акцию, требуя, чтобы власти оставили в покое священнослужителя, а сами ушли в отставку. Масло в огонь добавила гневная публикация митрополита Амвросия почти сразу после судебного заседания: "Свободой слова могут пользоваться только члены "Сиризы" (правящая партия в Греции. — Прим. ред.), гомосексуалисты и анархисты".

За решетку из-за торта

В Европе и США известно несколько случаев, когда право на свободу вероисповедания вступало в конфликт с принципом защиты прав сексуальных меньшинств. Так, в прошлом десятилетии суд в Швеции приговорил пастора Оке Грина к месяцу тюрьмы за негативные высказывания о геях во время проповеди.

Молодожены
© Fotolia / Lisa F. Young
Христиане из Белфаста обжаловали приговор суда "за дискриминацию геев"
Впрочем, несмотря на судебный вердикт, споры о том, кто прав, ведутся до сих пор. Пастор неоднократно заявлял, что не хотел никого оскорбить, а лишь изложил прихожанам библейский взгляд на этот вопрос. Мол, по-другому он никак не мог поступить. На что представители ЛГБТ-сообщества неизменно отвечают, что религиозные убеждения — не повод оскорблять других людей.

Куда острее эта проблема стоит в США. Чуть ли не каждые несколько месяцев там сообщают об очередном судебном разбирательстве между верующими и властями. А тяжба между кондитером Джеком Филлипсом и Комиссией по гражданским правам Колорадо, по мнению экспертов, наверняка войдет в учебники. Сейчас дело рассматривает Верховный суд США.

В 2012 году Филлипс получил заказ на изготовление большого свадебного торта для однополой пары. Он ответил, что готов выполнить любой другой заказ, кроме этого, — иначе он станет косвенным участником однополой свадьбы, что противоречит его религиозным убеждениям. Пара подала на кондитера в суд штата Колорадо, который встал на ее сторону.

© AFP 2018 / Brendan SmialowskiДжек Филлипс, владелец Masterpiece Cakeshop в Лейквуде, выступает перед зданием Верховного суда США. 5 декабря 2017
© AFP 2018 / Brendan Smialowski
Джек Филлипс, владелец Masterpiece Cakeshop в Лейквуде, выступает перед зданием Верховного суда США. 5 декабря 2017

Власти штата оштрафовали кондитера, обязав провести "переподготовку" сотрудников. Тот воспротивился, ссылаясь на то, что одна из сотрудниц фирмы, его 88-летняя мама, уж точно не будет переучиваться.

В стране развернулась целая кампания в защиту Филлипса. Причем его поддержали даже в администрации Трампа, поскольку судебное преследование кондитера нарушает первую поправку к Конституции США, гарантирующую свободу слова и вероисповедания.

"Верховный суд рассматривает следующий вопрос: можно ли покрывать дискриминацию сексуальных меньшинств под видом конституционного права на свободу слова. Его решение способно привести к тому, что по всей стране на различных учреждениях, будь то пекарня или похоронное бюро, появятся таблички: "Только для гетеросексуалов", — объясняет адвокат Луиза Меллинг.

С каждым годом подобных случаев в разных странах все больше. Причем судебные тяжбы длятся годами. Есть ли решение проблемы?

"Большинство христиан стоят на жесткой и непримиримой позиции по отношению к сексуальным меньшинствам. <…> Поэтому я не предвижу на ближайшую перспективу каких-либо изменений", — рассуждает доцент РАНХиГС, религиовед Игорь Загарин.

Брак как союз мужчины и женщины, по его словам, — одна из базовых ценностей для любой традиционной религии. Возможно, именно поэтому верующие порой идут на открытый конфликт с властями — даже ценой собственной свободы.

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