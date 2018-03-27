Католики недовольны ограничениями в Белоруссии для иностранных священников

МИНСК, 27 мар – РИА Новости. Глава Римско-католической церкви Белоруссии Тадеуш Кондрусевич недоволен ограничениями для священников-иностранцев, которые без разрешения властей не могут проводить мессы в стране.
Ранее католические епископы Белоруссии на встрече с папой Римским Франциском в Ватикане затронули ситуацию со священнослужителями, которые приезжают в республику из-за рубежа. По информации РКЦ Белоруссии, понтифик был удивлен тем, что священники-иностранцы, которые посещают республику как туристы, не могут совершать мессу без разрешения властей.
Глава белорусских католиков также добавил, что подобной практики "нет нигде в мире".
Папа Римский Франциск ранее отмечал, что ситуация с иностранными священнослужителями в Белоруссии "противоречит общей тенденции интернационализации Вселенской Церкви".