Патриарх Кирилл обратился со словом утешения к близким погибших в Кемерово

МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования родным погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово и призвал духовенство епархии продолжать оказывать всю необходимую пастырскую помощь пострадавшим.

"Глубоко опечален известием о трагедии, произошедшей в минувший воскресный день в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове. Всем сердцем сопереживая жителям области в постигшем их испытании, выражаю искренние соболезнования тем, кого коснулось это страшное несчастье, и молюсь, дабы человеколюбивый Господь по неизреченной своей милости ниспослал благодатное укрепление и утешение скорбящим, даровал скорейшее исцеление раненым", — говорится в тексте соболезнования на имя митрополита Кемеровского и Прокопьевского Аристарха.

Предстоятель Русской церкви призвал духовенство епархии оказывать необходимую пастырскую помощь родственникам погибших и пострадавших. "По моему благословению во всех храмах Русской православной церкви на третий день после трагедии будут совершены заупокойные богослужения", — говорится, в частности, в заявлении.

Обращаясь к родным и близким погибших в результате пожара, первоиерарх РПЦ отметил, что трагедия усугубляется тем, что жертвами огненной стихии стали дети. "Всех нас посетила большая беда, и нет слов, которые бы могли выразить нашу общую скорбь. Искренне соболезнуя вам, дорогие братья и сестры, возношу молитвы к Богу, дабы Он приклонил свою милость к вам и даровал силы мужественно пережить постигшее горе", — говорится в обращении патриарха к родственникам, текст которого публикует сайт Русской церкви.

"Человек смертен, но Церковь призывает нас в час скорби и печали не отчаиваться, а с верой и надеждой обратить свой взор на Господа, который "не есть Бог мертвых, но Бог живых, ибо у Него все живы" (Лк. 20:38). Тяжела разлука с нашими родными, близкими, любимыми, но она не вечна. Мы расстаемся не навсегда. Придет время, и Создатель воссоединит нас с ними в Царствии своем, "и отрет Бог всякую слезу, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло" (Откр. 21:4)", — говорится в тексте соболезнования.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, еще 45 пострадали.