Мусульмане России соболезнуют родным погибших при пожаре в Кемерово

МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Российские мусульманские духовные лидеры выразили соболезнования родным погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, погибли 64 человека.

"От имени Совета муфтиев России, Духовного управления мусульман РФ, от всех российских мусульман выражаю вам и в вашем лице всем жителям региона, всем россиянам свои искренние соболезнования в связи с трагедией, которая произошла в Кемерово. Она является большим ударом для семей и родственников погибших, болью отозвалась во всех сердцах", — говорится в тексте соболезнования председателя СМР и ДУМ РФ Равиля Гайнутдина, направленном губернатору Кемеровской области Аману Тулееву.

Глава Совета муфтиев молится Всевышнему о том, "чтобы Он упокоил души погибших в раю, а членам их семей и близким даровал терпение и силу духа пережить эту боль и горечь страшной утраты".

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин также выразил свои соболезнования семьям и близким погибших при пожаре, отметив, что трагедия в Кемерово глубоко потрясла всю страну. "Я видел списки погибших, там фигурируют трое детей с одинаковой фамилией и, судя по возрасту, это дети одной семьи. Мы желаем скорейшего выздоровления пострадавшим и молим Всевышнего, чтобы он ниспослал терпения и сил тем, чьи близкие пропали без вести. Пусть Аллах поможет всем быть стойкими и пережить эту боль", — сказал РИА Новости Самигуллин.

При этом он выразил мнение, что происшедшее является, "несомненно, недоработкой, а то и вовсе упущением работы соответствующих органов". "Их бы тоже проверить на предмет их профессионализма", — добавил муфтий.

Муфтият Москвы в свою очередь сообщил, что выделит 100 тысяч рублей пострадавшим в ЧП.

"Никто и ничто не в силах облегчить переживания и горечь утраты людей, которых настигла это беда. Но мы не можем оставаться в стороне, нам необходимо поддержать наших соотечественников в трудную минуту. Для оказания помощи пострадавшим и тем, кто потерял в этой трагедии близких, тем, кому нужна поддержка, Духовное управление мусульман Москвы и благотворительный фонд "Закят" выделяют кемеровчанам 100 тысяч рублей с надеждой, что будут предприняты все меры, чтобы в будущем избежать подобных трагедий", — сообщили РИА Новости в муфтияте.

За ликвидацией последствий пожара в торговом центре "Зимняя вишня" следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>