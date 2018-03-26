В Москве на Пасху раздадут 100 тысяч ленточек и полмиллиона листовок

МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Комиссия по миссионерству и катехизации при Епархиальном совете Москвы подготовила к празднику Пасхи пять видов просветительских листовок и большой тираж ленточек со словами пасхального приветствия "Радость моя, Христос воскресе!", сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе комиссии.

В этом году впервые будет организована централизованная печать листовок и пасхальных ленточек для раздачи на приходах, уточнили в комиссии.

"На данный момент уже запущен в печать 100-тысячный тираж ленточек, которые будут раздаваться в московских храмах, государственных и общественных организациях — везде, куда в дни празднования светлой Пасхи придут православные миссионеры и добровольцы. Ленточку можно повязать на одежду, на корзинку с освященной снедью или на автомобиль", — сказал собеседник агентства.

Акция "Пасхальная ленточка" в столице проходит с 2012 года и особенной популярностью, по словам организаторов, пользуется среди детей. В прошлом году было роздано 70 тысяч пасхальных ленточек, часть из них при этом передали в другие епархии.

Кроме того, епархиальная комиссия подготовит порядка полумиллиона пасхальных листовок. "Планируется цветная двухсторонняя печать на мелованной бумаге пяти видов листовок: о празднике Пасхи, о правилах поведения в храме, о таинствах исповеди, причастия и крещения", — уточнили в пресс-службе.

Пасха Христова в этом году приходится на 8 апреля.