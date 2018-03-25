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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

"В Церкви нас особо не любят". Зачем российские язычники убегают в леса

08:0025.03.2018
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© РИА Новости / Антон СкрипуновУчастник празднования языческой Масленицы (Комоедицы) в деревне Турейка Наро-Фоминского района Московской областиУчастник празднования языческой Масленицы (Комоедицы) в деревне Турейка Наро-Фоминского района Московской области
© РИА Новости / Антон Скрипунов

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости, Антон Скрипунов. "Вера наших великих предков — правая!" — говорят современные язычники. Сколько их в России — трудно сказать, ведь родноверы, как они себя сами называют, проводят свои ритуалы вдали от людских глаз. Корреспонденту РИА Новости удалось побывать на одном из таких обрядов и выяснить, почему некоторые россияне поклоняются идолам. 

"Гой еси!"

В будние дни Вадим Казаков — главный инженер одной из крупных компаний. А во время языческих праздников — один из жрецов Союза славянских общин славянской родной веры. Вадим ведет общину к месту проведения обряда, который называется "славлением богов и духов природы".

В центре небольшой поляны на окраине леса аккуратно уложены бревна. Сейчас у родноверов Масленица, или, как они ее называют, Комоедица. В дохристианский период зиму провожали в день весеннего равноденствия — подносили богам блины, а первый блин, как известно, комом. 

© РИА Новости / Антон СкрипуновЖрец Союза славянских общин славянской родной веры Вадим Казаков
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Жрец Союза славянских общин славянской родной веры Вадим Казаков

Современные язычники, преимущественно живущие в крупных городах, отмечают Комоедицу в ближайшие после весеннего равноденствия выходные. "Кого только нет в наших рядах — топ-менеджеры известных фирм, спецназовцы, фээсбэшники. Правда, не все они любят афишировать свое вероисповедание", — говорит Казаков. 

Славление проходит в полной тишине, даже фотографировать нельзя. А еще нельзя покидать пределы капища и ходить вокруг него против движения солнца. Члены общины за этим бдительно следят, чуть что не так — строгое замечание. Молчание нарушают лишь возгласы жрецов и верующих. Над поляной разносятся троекратные "Чур!" и "Гой!". Каждое обрядовое действие заканчивается дружным возгласом.

— Слава богам! — заводит жрец толпу.

— Слава! — отвечают ему собравшиеся, вскидывая правые руки вперед и вверх.

Затем выкрикивают еще два славления — предкам и победе. Могут еще славить род, русский народ и славян. Причем под последним понимается нечто большее, чем просто этнос. "Если человек пьет и курит, то какой он тогда славянин! Он не имеет права так именоваться", — рассуждает язычник Ладомир.

© РИА Новости / Антон СкрипуновРодновер Ладомир с сыном Святославом на праздновании языческой Масленицы (Комоедицы) в деревне Турейка Наро-Фоминского района Московской области
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Родновер Ладомир с сыном Святославом на праздновании языческой Масленицы (Комоедицы) в деревне Турейка Наро-Фоминского района Московской области

Язычником он стал пять лет назад. До этого религией особо не интересовался, "разве что читал Библию, но там ничего для себя не нашел". С родноверием его познакомил друг. "Он мне много рассказывал про это, а потом посоветовал залезть в интернет и все прочитать самому", — вспоминает он.

Истины из интернета 

Современные родноверческие организации религиоведы называют неоязыческими: они были созданы в основном в 90-е годы и не имеют исторической связи с верованиями дохристианской Руси. Но именно их воссоздание отличает родноверов от других направлений неоязычества. 

"К родноверию я пришел еще в детстве. Читал про Перуна, Сварога, мне это все понравилось. А в 1993 году появилась наша община. Тогда она состояла всего из трех человек. Мы вообще думали в тот момент, что являемся единственными в России, — мол, конец XX века, какие язычники! А оказалось, нас таких десятки, если не сотни тысяч", — уверяет жрец Вадим Казаков.

© РИА Новости / Антон Скрипунов Празднование языческой Масленицы (Комоедицы) в деревне Турейка Наро-Фоминского района Московской области
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Празднование языческой Масленицы (Комоедицы) в деревне Турейка Наро-Фоминского района Московской области

Увлечение россиян язычеством привело к созданию в 1998 году Союза славянских общин славянской родной веры, первой в стране организации такого толка. Правда, Казаков жалуется, что многие считают их сектантами.

"В той же Церкви нас не все любят. Наверное, все дело в конкуренции. А ведь Русская церковь немало переняла из язычества", — уверен он. 

Современные язычники в разговорах постоянно апеллируют либо к "родным традициям", либо к информации в интернете. Вадим Казаков, например, убеждая меня в том, что родноверов с каждым годом становится все больше, ссылается на число подписчиков на языческие группы в соцсетях. Правда, тут же оговаривается, что "конечно, там могут состоять и просто интересующиеся". 

Игра в религию 

Москвичка Арина Пономарева — одна из старейшин общины "Остров вятичей". Здесь, как во многих родноверческих организациях, постоянно подчеркивают свою уникальность и "правильность" совершаемых ритуалов.   

"Много обрядовых действ родилось из практики", — рассказывает Пономарева. Они тоже проводят свои обряды в лесах — в основном в Московской и Владимирской областях. Капище должно быть устроено по особым правилами, поэтому место под него выбирают очень тщательно. 

© Фото : из личного архива Арины ПономаревойАрина Пономарева
© Фото : из личного архива Арины Пономаревой
Арина Пономарева

"У нас есть поляны, где установлены изваяния — священные кумиры. Рядом есть площадка для игр и общения. На летних выездах — обязательно река, если это Купала, день Перуна или Русалии. Обряд в честь Перуна или Сварога правильно проводить на возвышенном месте, кумир Велеса, наоборот, установлен в низине у ручья. А Макошь или Ладу принято чествовать в светлой березовой роще", — объясняет родноверка. 

День Перуна прошел в Калуге на капище Гамаюнщина
© РИА Новости / Илья Питалев
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Язычник против язычника: как картинка в сети разгневала богов и прокуратуру
Лично для нее родноверие — скорее традиция, а не религия в полном смысле этого слова. Ей до сих пор трудно объяснить, почему она подалась в язычество.

"Лет десять тому назад на Урале и в Подмосковье группы энтузиастов проводили обряды, зажигали костры, произносили торжественные славы. Это было очень красиво и значимо. Стала помогать, больше узнавать, читать, практиковать и со временем смогла стать в центре круга родноверов как организатор праздников и обрядов", — делится она.

© РИА Новости / Антон СкрипуновПразднование языческой Масленицы (Комоедицы) в деревне Турейка Наро-Фоминского района Московской области
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Празднование языческой Масленицы (Комоедицы) в деревне Турейка Наро-Фоминского района Московской области

Скандальная тризна

Впрочем, не все у язычников гладко. То один подаст на другого в суд "за оскорбление религиозных чувств", то кто-то совершит какую-нибудь шокирующую выходку. В начале марта в соцсетях активно стали обсуждать поступок язычника Родостава Добровольского, который похоронил своего единоверца, как он выразился, по древнерусскому обычаю: сжег тело на костре. У многих возник резонный вопрос: а законно ли это?

Одни юристы посчитали, что это является нарушением федерального закона "О погребении и похоронном деле", по которому сожжение тела можно проводить только в крематории. Другие отмечают, что такой вид похорон вообще "не укладывается ни в какие рамки законодательства".

Добровольский же утверждает, что умерший сам завещал сжечь его тело. И теперь Родостав призывает всех единоверцев составлять такие завещания, чтобы у общины потом не было проблем.

© Фото : фото со страницы Родостава Добровольского в соцсети "ВКонтакте"Завещание, составленное язычником
© Фото : фото со страницы Родостава Добровольского в соцсети "ВКонтакте"
Завещание, составленное язычником

"Часть нотариусов отказывают в оформлении волеизъявления в форме завещания, ссылаясь на то, что завещание — это распоряжение исключительно имущественного характера. Такая позиция неправомерна и может быть обжалована, но это сложный путь. Поэтому можно зафиксировать свое волеизъявление и в форме заявления", — объясняет он.

Сколько их?

В России множество родноверческих организаций, поэтому посчитать число их последователей на самом деле нереально. К тому же среди язычников немало разногласий по поводу того, как кого называть, отмечает религиовед Алексей Гайдуков.

© РИА Новости / Антон СкрипуновЖрец совершает обряд славления предков на праздновании языческой Масленицы (Комоедицы) в деревне Турейка Наро-Фоминского района Московской области
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Жрец совершает обряд славления предков на праздновании языческой Масленицы (Комоедицы) в деревне Турейка Наро-Фоминского района Московской области

"Родноверие как раз относится к этническим формам неоязычества. Еще есть современные колдовские традиции — викка например. Есть системы, связанные с неодруидизмом, неокельтикой, неоскандинавской традицией", — отмечает специалист.

"Можно выделить национал-патриотов, природно-экологическое направление и реконструкторов с ролевиками, которые чаще всего являются увлеченными историками. Сейчас националисты если себе позволяют что-то говорить, то их свобода ограничивается по закону", — добавляет он.

Некоторые неоязыческие организации фигурируют в списке запрещенных на территории России. Кроме того, те или иные книги по этой тематике время от времени попадают в перечень запрещенных в России.

Возможно, из-за этого почти каждый язычник в разговоре обязательно упомянет, что даже в их среде есть сектанты, которые "имитируют веру предков". А кто из них действительно следует существовавшим до Крещения Руси обычаям, никто на самом деле не знает.

© РИА Новости / Антон СкрипуновУчастники кулачных боев на праздновании языческой Масленицы (Комоедицы) в деревне Турейка Наро-Фоминского района Московской области
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Участники кулачных боев на праздновании языческой Масленицы (Комоедицы) в деревне Турейка Наро-Фоминского района Московской области
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Религия и мировоззрение
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