Фонд православных народов поддержал идею отмечать годовщину стояния на Угре

КАЛУГА, 23 мар — РИА Новости. Участники XXVI международной конференции Фонда единства православных народов (ФЕПН), проходящей 21-23 марта в Калуге, единогласно поддержали обращение руководства Калужской области к федеральным властям с просьбой об установлении памятной даты — 11 ноября — в честь победного окончания Великого стояния на реке Угре.
"На открытии конференции мы обсуждали установление дня памяти этого великого события — стояния на Угре. Мы с вами уже посетили эти места, и поэтому, если вы не возражаете, мы примем решение о том, чтобы поддержать обращение руководства Калужской области в высшие органы нашей государственной власти о том, чтобы было принято решение на уровне правительства РФ об установлении памятного дня в честь такой великой победы русского духа, русского оружия", — заявил президент ФЕПН Валерий Алексеев, обращаясь к участникам форума, приехавшим более чем из 20 стран.
С 2017 года день завершения Великого стояния на Угре в Калужской области отмечают как праздник. В ноябре прошлого года министр культуры РФ Владимир Мединский открыл в Калуге памятник Ивану III. Ранее депутаты региона приняли обращение к руководству правительства РФ с просьбой об установлении 11 ноября памятной даты. Законодатели попросили ускорить подготовку соответствующего федерального закона.