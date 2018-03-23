Национальная библиотека в Петербурге вернула РПЦ историческое здание

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар — РИА Новости. Межрегиональное территориальное управление Росимущества, Российская национальная библиотека (РНБ) и Санкт-Петербургская духовная академия Русской православной церкви (РПЦ) подписали акт приема-передачи академии здания РНБ на Обводном канале, сообщается в материалах РНБ.
Как уточняет РНБ, духовная академия получила здание, построенное в 1880-х годах как ее библиотека, на основании федерального закона о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности. "Фонды библиотеки, располагавшиеся на переданных Духовной академии площадях, перемещены в новое здание РНБ на Московском проспекте", — информирует национальная библиотека.